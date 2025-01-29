Восточный выезд в Уфе — под угрозой затопления

Posted 29 января, 14:14
Published 29 января, 14:14
Modified 29 января, 14:16
Updated 29 января, 14:16
Весна — время пробуждения природы не только в хорошем смысле. Ежегодно первое её время, когда начинают таять снега, становится головной болью для жителей множества населённых пунктов и для спасателей. Половодье каждую весну затрагивает практически каждый район Республики.
Так, в 2024 году в зоне подтопления оказались 313 населённых пунктов. В тот же сезон благодаря действиям оперативных служб удалось спасти 13 человек. Ещё 22 людям потребовалась эвакуация из затопленных территорий, позаботились и о братьях наших меньших — весной 2024 года спасатели вызволили из смертельных ловушек трёх собак и две кошки. Случаев затопления же к маю 2024 года, включая жилые участки, дороги, социальные объекты и даже мосты, зарегистрировали 144.
Без неприятностей, разумеется, не обойдётся и 2025 год. Традиционно, спасатели всегда готовятся к наихудшим сценариям паводка.
Так, в Уфе особое внимание поручили уделить садам в районе Восточного выезда. Их серьёзно топило дождливым летом 2024 года.