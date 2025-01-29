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Posted 29 января, 14:14

Published 29 января, 14:14

Modified 29 января, 14:16

Updated 29 января, 14:16

Башкирию готовят к наводнениям

Восточный выезд в Уфе — под угрозой затопления

29 января 2025, 14:14
Фото: 1MI.

Башкирию готовят к наводнениям

Оперативные службы вовсю начинают готовиться к весеннему половодью в Башкортостане, сообщил в ходе пресс-конференции глава регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов в среду, 29 января.

Весна — время пробуждения природы не только в хорошем смысле. Ежегодно первое её время, когда начинают таять снега, становится головной болью для жителей множества населённых пунктов и для спасателей. Половодье каждую весну затрагивает практически каждый район Республики.

Так, в 2024 году в зоне подтопления оказались 313 населённых пунктов. В тот же сезон благодаря действиям оперативных служб удалось спасти 13 человек. Ещё 22 людям потребовалась эвакуация из затопленных территорий, позаботились и о братьях наших меньших — весной 2024 года спасатели вызволили из смертельных ловушек трёх собак и две кошки. Случаев затопления же к маю 2024 года, включая жилые участки, дороги, социальные объекты и даже мосты, зарегистрировали 144.

Без неприятностей, разумеется, не обойдётся и 2025 год. Традиционно, спасатели всегда готовятся к наихудшим сценариям паводка.

Так, в Уфе особое внимание поручили уделить садам в районе Восточного выезда. Их серьёзно топило дождливым летом 2024 года.

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Ранее Mkset делился предварительными прогнозами на февраль 2025 года в Башкирии и Уфе.

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