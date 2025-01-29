Сытый Батыр оставит уфимцев голодными

Posted 29 января, 07:29
Published 29 января, 07:29
Modified 29 января, 08:35
Updated 29 января, 08:35
Администрация Кировского района Уфы продолжает улучшать качество городской среды. В связи с этим прошли демонтажные работы в районе.
По предписаниям, которые были выданы ранее, администрация Кировского района 25 января 2025 года снесла незаконный торговый объект «Сытый Батыр». Он был расположен на остановке «РКБ им. Куватова». Это пересечение улиц Достоевского и Мингажева.
Рейды по выявлению незаконных объектов проводятся в столице Башкирии на постоянной основе. Администрация Кировского района Уфы призывает соблюдать закон и поддерживать порядок в нашем городе. Рейды по выявлению таких «Сытых Батыров» проходят постоянно.