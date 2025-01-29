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Posted 29 января, 07:29

Published 29 января, 07:29

Modified 29 января, 08:35

Updated 29 января, 08:35

В Уфе снесли популярный киоск с шаурмой

Сытый Батыр оставит уфимцев голодными

29 января 2025, 07:29
Фото: Официальная страница Администрации Кировского района городского округа г. Уфа Сообщество модерируется, озн.

В Уфе снесли популярный киоск с шаурмой

Торговый павильон больше не будет кормить ожидающих автобусы людей, об этом сообщили в телеграмм-канале Кировской администрации в среду, 29 января.

Администрация Кировского района Уфы продолжает улучшать качество городской среды. В связи с этим прошли демонтажные работы в районе.

По предписаниям, которые были выданы ранее, администрация Кировского района 25 января 2025 года снесла незаконный торговый объект «Сытый Батыр». Он был расположен на остановке «РКБ им. Куватова». Это пересечение улиц Достоевского и Мингажева.

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Рейды по выявлению незаконных объектов проводятся в столице Башкирии на постоянной основе. Администрация Кировского района Уфы призывает соблюдать закон и поддерживать порядок в нашем городе. Рейды по выявлению таких «Сытых Батыров» проходят постоянно.

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