В Уфе похитили ребёнка

Posted 29 января, 06:37
Published 29 января, 06:37
Modified 29 января, 08:44
Updated 29 января, 08:44
Жителей одной из уфимских многоэтажек удивила необычная находка — медная статуя маленького мальчика прямо возле подъезда. Камера домофона дала ответы на огромное количество вопросов. Оказалось, что нетрезвый мужчина прогуливался по улицам родной Уфы, когда заметил посвященный многодетной семье арт-объект. Уфимец демонтировал скульптуру мальчика и унес с собой.
Однако что делать со статуей, мужчина долго не мог решить: сначала он поставил коричневого мальчика возле входа в подъезд. Поразмышляв несколько секунд, мужчина решил окунуть «сынишку» головой в снег. И это был не конец — в итоге уфимец за ноги вытащил мальчугана из сугроба и бросил рядом с домом.
Жители дома передали записи с наружной камеры в городскую администрацию. В мэрии столицы Башкирии за содействие поблагодарили, пообещали вернуть мальчика к его медной семье, а информацию о слишком творческом уфимце передать в правоохранительные органы.