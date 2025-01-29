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Posted 29 января, 06:37

Published 29 января, 06:37

Modified 29 января, 08:44

Updated 29 января, 08:44

В Уфе украли скульптуру

В Уфе похитили ребёнка

29 января 2025, 06:37

В Уфе украли скульптуру

Пьяный уфимец, похитивший скульптуру ребенка, в среду, 29 января, привлек внимание неравнодушных жителей и городской администрации.

Жителей одной из уфимских многоэтажек удивила необычная находка — медная статуя маленького мальчика прямо возле подъезда. Камера домофона дала ответы на огромное количество вопросов. Оказалось, что нетрезвый мужчина прогуливался по улицам родной Уфы, когда заметил посвященный многодетной семье арт-объект. Уфимец демонтировал скульптуру мальчика и унес с собой.

Видео: tg/myufa_rb.

Однако что делать со статуей, мужчина долго не мог решить: сначала он поставил коричневого мальчика возле входа в подъезд. Поразмышляв несколько секунд, мужчина решил окунуть «сынишку» головой в снег. И это был не конец — в итоге уфимец за ноги вытащил мальчугана из сугроба и бросил рядом с домом.

Фото: tg/myufa_rb

Жители дома передали записи с наружной камеры в городскую администрацию. В мэрии столицы Башкирии за содействие поблагодарили, пообещали вернуть мальчика к его медной семье, а информацию о слишком творческом уфимце передать в правоохранительные органы.

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Ранее Mkset рассказал, что подростковая разборка закончилась уголовным делом в Башкирии.

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