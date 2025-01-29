В Уфе похитили ребёнка

Однако что делать со статуей, мужчина долго не мог решить: сначала он поставил коричневого мальчика возле входа в подъезд. Поразмышляв несколько секунд, мужчина решил окунуть «сынишку» головой в снег. И это был не конец — в итоге уфимец за ноги вытащил мальчугана из сугроба и бросил рядом с домом.