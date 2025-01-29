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Posted 29 января, 18:50

Published 29 января, 18:50

Modified 29 января, 18:52

Updated 29 января, 18:52

В Уфе эвакуировали и оцепили торговый центр

В Уфе эвакуировали и оцепили торговый центр

29 января 2025, 18:50
Фото: Анастасия Суворова / Google Maps.
Персонал и гостей уфимского торгового центра «Шатлык» экстренно вывели вечером среды, 29 января, сообщают Mkset очевидцы.

По словам свидетелей, на место съехались сотрудники силовых ведомств, пожарные и скорая. Утверждается также, что проверку устроили в расположенном рядом ТЦ «Зелёная Роща». Ограждённой на время оказалась и территория перед домами по Кувыкина, 16 и 18.

Mkset подтвердили в МЧС, что в «112» поступал вызов на место. После проверки службам был дан отбой. О конкретных причинах вызова в ведомстве не распространились. Вероятнее всего, на объекты поступили анонимные сообщения о минировании. В некоторых СМИ также мелькала формулировка «проверки сообщения о теракте», однако информацию о реальных атаках на ТЦ спасатели опровергли.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе 29 января эвакуировали школу деревни Шамонино.

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