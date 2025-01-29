В Уфе эвакуировали и оцепили торговый центр

Posted 29 января, 18:50
Published 29 января, 18:50
Modified 29 января, 18:52
Updated 29 января, 18:52
По словам свидетелей, на место съехались сотрудники силовых ведомств, пожарные и скорая. Утверждается также, что проверку устроили в расположенном рядом ТЦ «Зелёная Роща». Ограждённой на время оказалась и территория перед домами по Кувыкина, 16 и 18.
Mkset подтвердили в МЧС, что в «112» поступал вызов на место. После проверки службам был дан отбой. О конкретных причинах вызова в ведомстве не распространились. Вероятнее всего, на объекты поступили анонимные сообщения о минировании. В некоторых СМИ также мелькала формулировка «проверки сообщения о теракте», однако информацию о реальных атаках на ТЦ спасатели опровергли.