В Уфе эвакуировали и оцепили торговый центр

Mkset подтвердили в МЧС, что в «112» поступал вызов на место. После проверки службам был дан отбой. О конкретных причинах вызова в ведомстве не распространились. Вероятнее всего, на объекты поступили анонимные сообщения о минировании. В некоторых СМИ также мелькала формулировка «проверки сообщения о теракте», однако информацию о реальных атаках на ТЦ спасатели опровергли.