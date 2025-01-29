В Салавате косуля застряла в ограде парка и едва не погибла

Обессилевшую косулю заметили местные жители. Они и вызвали МЧС. Пока спасатели ехали, люди сами попытались распутать ее ноги, но ничего не вышло. Приехавшие специалисты городской службы спасения Стерлитамака с помощью кусачек освободили путы, завернули косулю в покрывало и вывезли ее в лес за город.