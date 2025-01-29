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Posted 29 января, 05:27

Published 29 января, 05:27

Modified 29 января, 08:53

Updated 29 января, 08:53

Косулю спасли в Башкирии

В Салавате косуля застряла в ограде парка и едва не погибла

29 января 2025, 05:27
Фото: телеграмм-канал ufa_rb.

Косулю спасли в Башкирии

Спасатели МЧС помогли животному освободиться от проволоки, спутавшей ноги, сообщает телеграмм-канал ufa_rb в среду, 29 января.

Грациозная косуля каким-то образом проникла в городской парк, где прогуливалась и в один из моментов запуталась в металлической проволоке. Со спутанными ногами она попыталась пролезть через ограду парка, но у нее не получилось. Животное застряло. Жительнице леса явно требовалась сторонняя помощь.

Видео: телеграмм-канал ufa_rb.

Обессилевшую косулю заметили местные жители. Они и вызвали МЧС. Пока спасатели ехали, люди сами попытались распутать ее ноги, но ничего не вышло. Приехавшие специалисты городской службы спасения Стерлитамака с помощью кусачек освободили путы, завернули косулю в покрывало и вывезли ее в лес за город.

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