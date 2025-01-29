В Салавате косуля застряла в ограде парка и едва не погибла

Posted 29 января, 05:27
Published 29 января, 05:27
Modified 29 января, 08:53
Updated 29 января, 08:53
Грациозная косуля каким-то образом проникла в городской парк, где прогуливалась и в один из моментов запуталась в металлической проволоке. Со спутанными ногами она попыталась пролезть через ограду парка, но у нее не получилось. Животное застряло. Жительнице леса явно требовалась сторонняя помощь.
Обессилевшую косулю заметили местные жители. Они и вызвали МЧС. Пока спасатели ехали, люди сами попытались распутать ее ноги, но ничего не вышло. Приехавшие специалисты городской службы спасения Стерлитамака с помощью кусачек освободили путы, завернули косулю в покрывало и вывезли ее в лес за город.