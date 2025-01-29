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Posted 29 января, 12:00

Published 29 января, 12:00

Modified 29 января, 12:00

Updated 29 января, 12:00

В Москве вырастут цены на обслуживание домов комфорт-, бизнес- и элитного класса

В Москве вырастут цены на обслуживание домов комфорт-, бизнес- и элитного класса

29 января 2025, 12:00
Фото: 1MI.
За предыдущие два года зарплаты в секторе ЖКХ увеличились вдвое из-за дефицита кадров. Об этом сообщил Анатолий Кошурников — глава компании «Смарт Сервис», обслуживающей свыше 80 зданий в столице.

По его мнению, основной вызов для любой управляющей организации сегодня заключается в нехватке сотрудников: требуются дворники, охранники и персонал для линейных задач. Об этом пишет lenta.ru.

Анатолий Кошурников отметил, что в Москве курьеры зарабатывают существенно больше, чем работники ЖКХ, что делает конкуренцию с сервисами доставки невозможной. Около 80 процентов бюджета управляющей компании, по его словам, тратится на зарплаты. «Мы должны заплатить, скажем, сантехнику 80 тысяч рублей, а в тарифе у нас заложено лишь 40 тысяч на него. Управляющая компания не может просто так взять и поднять доходную часть, чтобы компенсировать расходную» — пояснил Кошурников.

Он указал, что УК не вправе поднять тариф лишь из-за роста цен на рынке или увеличения собственных расходов. Единственный вариант — предложить жильцам новый тариф и ожидать голосования всех собственников. Понятно, что такие изменения часто встречают негативную реакцию. Кошурников с пониманием относится к такой реакции и подчеркивает, что компания стремится максимально прозрачно объяснять механизм формирования таких расценок.

Для решения проблемы себестоимости существует несколько путей: либо повышение тарифа с согласия собственников при сохранении уровня обслуживания, либо — в случае негативного развития событий — сокращение предоставляемых услуг или расторжение контракта.

Сокращение услуг допускается в рамках жилищного законодательства. Например, консьерж будет работать не круглосуточно, а только днем, или количество постов охраны уменьшится с пяти до трех, привел варианты Анатолий Кошурников. По его мнению, большинство клиентов образованные, обладают достаточной осведомленностью и в курсе экономических изменений.

«Если им все объяснить, то они принимают аргументы», — добавил он.

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