В Москве вырастут цены на обслуживание домов комфорт-, бизнес- и элитного класса

Posted 29 января, 12:00
Published 29 января, 12:00
Modified 29 января, 12:00
Updated 29 января, 12:00
По его мнению, основной вызов для любой управляющей организации сегодня заключается в нехватке сотрудников: требуются дворники, охранники и персонал для линейных задач. Об этом пишет lenta.ru.
Анатолий Кошурников отметил, что в Москве курьеры зарабатывают существенно больше, чем работники ЖКХ, что делает конкуренцию с сервисами доставки невозможной. Около 80 процентов бюджета управляющей компании, по его словам, тратится на зарплаты. «Мы должны заплатить, скажем, сантехнику 80 тысяч рублей, а в тарифе у нас заложено лишь 40 тысяч на него. Управляющая компания не может просто так взять и поднять доходную часть, чтобы компенсировать расходную» — пояснил Кошурников.
Он указал, что УК не вправе поднять тариф лишь из-за роста цен на рынке или увеличения собственных расходов. Единственный вариант — предложить жильцам новый тариф и ожидать голосования всех собственников. Понятно, что такие изменения часто встречают негативную реакцию. Кошурников с пониманием относится к такой реакции и подчеркивает, что компания стремится максимально прозрачно объяснять механизм формирования таких расценок.
Для решения проблемы себестоимости существует несколько путей: либо повышение тарифа с согласия собственников при сохранении уровня обслуживания, либо — в случае негативного развития событий — сокращение предоставляемых услуг или расторжение контракта.
Сокращение услуг допускается в рамках жилищного законодательства. Например, консьерж будет работать не круглосуточно, а только днем, или количество постов охраны уменьшится с пяти до трех, привел варианты Анатолий Кошурников. По его мнению, большинство клиентов образованные, обладают достаточной осведомленностью и в курсе экономических изменений.
«Если им все объяснить, то они принимают аргументы», — добавил он.