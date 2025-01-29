В Москве вырастут цены на обслуживание домов комфорт-, бизнес- и элитного класса

Анатолий Кошурников отметил, что в Москве курьеры зарабатывают существенно больше, чем работники ЖКХ, что делает конкуренцию с сервисами доставки невозможной. Около 80 процентов бюджета управляющей компании, по его словам, тратится на зарплаты. «Мы должны заплатить, скажем, сантехнику 80 тысяч рублей, а в тарифе у нас заложено лишь 40 тысяч на него. Управляющая компания не может просто так взять и поднять доходную часть, чтобы компенсировать расходную» — пояснил Кошурников.