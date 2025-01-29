Ускорьте сушку в 2 раза — как превратить стиральную машину в сушилку

Не у всех дома есть сушильная машина, но это не значит, что нужно мириться с долгим процессом сушки белья. Существует простой и проверенный способ, который помогает стиральной машине выполнять функции сушилки. Для этого требуется лишь одно сухое полотенце.

Многие современные модели стиральных машин имеют функцию мощного отжима. Если правильно её использовать вместе с впитывающим полотенцем, процесс сушки можно ускорить в разы. Этот метод не только экономит время, но и снижает расходы на электроэнергию. Как это работает Секрет метода прост: сухое махровое полотенце, добавленное в барабан машины во время последнего отжима, впитывает избыточную влагу из одежды. Это позволяет белью стать почти сухим после завершения цикла. Такой подход особенно удобен для тех, кто ценит время и не хочет тратить лишние ресурсы. Пошаговый процесс Оставьте бельё в барабане после стирки: после того как основной цикл стирки завершится, не спешите сразу вытаскивать одежду из машины. Оставьте её в барабане — это позволит полотенцу и белью эффективно взаимодействовать в процессе отжима. Добавьте чистое и сухое полотенце: возьмите большое махровое полотенце, которое должно быть плотным и хорошо впитывающим влагу. Даже старое полотенце, если оно достаточно абсорбирующее, подойдёт. Это важный момент, так как плотность ткани влияет на эффективность впитывания влаги из одежды. Настройте максимальный отжим: установите на стиральной машине режим с максимально возможной скоростью отжима. В большинстве современных машин можно настроить обороты от 1200 до 1400 в минуту. Чем выше скорость отжима, тем больше воды будет удалено из белья. Завершите цикл отжима: запустите процесс отжима и дождитесь его завершения. Полотенце в барабане будет работать как впитывающее средство, за счёт чего влага из одежды будет эффективно поглощена. Проверьте результат: когда цикл закончится, достаньте бельё и полотенце. Вы заметите, что одежда стала значительно суше, а полотенце впитало большую часть влаги. Одежда теперь будет готова к дальнейшему высушиванию или сразу можно приступать к её окончательной сушке. Как это работает . Фото: Изображение Midjourney Преимущества метода Экономия времени: вещи сушатся гораздо быстрее, а в некоторых случаях дополнительное досушивание не требуется.

вещи сушатся гораздо быстрее, а в некоторых случаях дополнительное досушивание не требуется. Снижение затрат на электроэнергию: метод помогает минимизировать использование сушильной машины или полностью отказаться от неё, что существенно снижает расходы.

метод помогает минимизировать использование сушильной машины или полностью отказаться от неё, что существенно снижает расходы. Долговечность одежды: длительная сушка при высоких температурах часто портит ткани, делая их жёсткими и выцветшими. Этот подход подходит для использования в любой сезон, но особенно актуален зимой, когда высушить вещи на балконе становится сложной задачей. Он выручает тех, кто часто стирает крупные партии белья, например, детскую одежду, полотенца или постельное бельё. Ранее эксперты рассказали, как простой лайфхак превратит махровые полотенца в пушистые облака. Не стирайте пустышкой — как проверить качество стирального порошка Узнать подробнее Читайте также: Хватит класть порошок ложками, если не хотите платить за ремонт стиральной машины В вашей квартире будут пахнуть деньгами: ТОП-10 лучших кондиционеров для белья Пора стирать: как избавить от запаха пота, табака и пищи шерстяные вещи