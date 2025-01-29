Ускорьте сушку в 2 раза — как превратить стиральную машину в сушилку

Posted 29 января, 11:31
Published 29 января, 11:31
Modified 29 января, 11:33
Updated 29 января, 11:33
Многие современные модели стиральных машин имеют функцию мощного отжима. Если правильно её использовать вместе с впитывающим полотенцем, процесс сушки можно ускорить в разы. Этот метод не только экономит время, но и снижает расходы на электроэнергию.
Секрет метода прост: сухое махровое полотенце, добавленное в барабан машины во время последнего отжима, впитывает избыточную влагу из одежды. Это позволяет белью стать почти сухим после завершения цикла. Такой подход особенно удобен для тех, кто ценит время и не хочет тратить лишние ресурсы.
Этот подход подходит для использования в любой сезон, но особенно актуален зимой, когда высушить вещи на балконе становится сложной задачей. Он выручает тех, кто часто стирает крупные партии белья, например, детскую одежду, полотенца или постельное бельё.
Ранее эксперты рассказали, как простой лайфхак превратит махровые полотенца в пушистые облака.