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Posted 29 января, 07:45

Published 29 января, 07:45

Modified 29 января, 08:34

Updated 29 января, 08:34

Уфимцев просят оставить детей дома

Уфимцев просят оставить детей дома

29 января 2025, 07:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
В Башкирии произошел резкий рост заболеваемости инфекциями, предупредили в региональном Роспотребнадзоре в среду, 29 января.

Эксперты Роспотребнадзора отметили, что в Республике Башкортостан произошла вспышка заболеваемости респираторные инфекциями — увеличение случаев почти на 13% в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года.

Респираторные инфекции — это болезни, которые атакуют дыхательные пути. Это могут быть вирусы или бактерии, которые вызывают такие распространённые недомогания, как простуда, грипп или бронхит. К респираторным инфекциям относятся простуда, грипп, бронхит, пневмония и синусит. Они легко передаются, особенно в холодное время года, когда люди собираются в закрытых помещениях.

Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали родителям, в случае обнаружения симптомов у детей, не отправлять их в школы и секции. В первую очередь стоит обратиться к врачу, а при необходимости сдать лабораторные анализы.

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Ранее Mkset назвал причины резкой вспышки заболеваемостью пневмонией у детей в Башкирии.

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