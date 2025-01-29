Уфимцев просят оставить детей дома

Респираторные инфекции — это болезни, которые атакуют дыхательные пути. Это могут быть вирусы или бактерии, которые вызывают такие распространённые недомогания, как простуда, грипп или бронхит. К респираторным инфекциям относятся простуда, грипп, бронхит, пневмония и синусит. Они легко передаются, особенно в холодное время года, когда люди собираются в закрытых помещениях.