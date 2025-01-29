Уфимцев просят оставить детей дома

Posted 29 января, 07:45
Published 29 января, 07:45
Modified 29 января, 08:34
Updated 29 января, 08:34
Эксперты Роспотребнадзора отметили, что в Республике Башкортостан произошла вспышка заболеваемости респираторные инфекциями — увеличение случаев почти на 13% в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года.
Респираторные инфекции — это болезни, которые атакуют дыхательные пути. Это могут быть вирусы или бактерии, которые вызывают такие распространённые недомогания, как простуда, грипп или бронхит. К респираторным инфекциям относятся простуда, грипп, бронхит, пневмония и синусит. Они легко передаются, особенно в холодное время года, когда люди собираются в закрытых помещениях.
Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали родителям, в случае обнаружения симптомов у детей, не отправлять их в школы и секции. В первую очередь стоит обратиться к врачу, а при необходимости сдать лабораторные анализы.