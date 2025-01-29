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Posted 29 января, 20:40

Published 29 января, 20:40

Modified 29 января, 20:42

Updated 29 января, 20:42

Правила при обнаружении беспилотника озвучили уфимцам

Уфимцев просят не тратить время на атаки беспилотников

29 января 2025, 20:40
Фото: 1MI.

Правила при обнаружении беспилотника озвучили уфимцам

МЧС Республики Башкортостан в четверг, 30 января, обновила памятку о правильных действий при налёте дронов.

Спасатели дают следующие рекомендации при виде БПЛА:

  • В машине — остановитесь, покиньте транспортное средство и найдите ближайшее укрытие;
  • В квартире — уйдите от окон, и спрячтесь между несущими стенами (санузле, ванной коридоре);
  • На улице — укройтесь в ближайшем здании, подземное переходе, паркинге или подполе;
  • В офисе — спуститесь на нижние этажи, либо в подвал или паркинг; Не пользуйтесь лифтом, не подходите к окнам.

Крайне плохой затеей будет как-либо пытаться сбить беспилотник своими силами. Не стоит также тратить время на съёмку видео, как и в целом использовать мобильный телефон.

Укрывшись, проинформируйте всех, кто рядом, после чего наберите «112». После атаки БПЛА ничего не трогайте и не приближайтесь к месту крушения ближе, чем на 100 м.

Как отличить БПЛА:

  • объект находится на высоте 30-100 м (ниже, чем самолёты);
  • слышно жужжание, гул, звук, похожий на работу двигателя мопеда;
  • мигающий огонёк.
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Ранее Mkset сообщал о том, что по всей Уфе стали замечать указатели на бомбоубежища.

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