Уфимцев просят не тратить время на атаки беспилотников

Posted 29 января, 20:40
Published 29 января, 20:40
Modified 29 января, 20:42
Updated 29 января, 20:42
Спасатели дают следующие рекомендации при виде БПЛА:
Крайне плохой затеей будет как-либо пытаться сбить беспилотник своими силами. Не стоит также тратить время на съёмку видео, как и в целом использовать мобильный телефон.
Укрывшись, проинформируйте всех, кто рядом, после чего наберите «112». После атаки БПЛА ничего не трогайте и не приближайтесь к месту крушения ближе, чем на 100 м.
Как отличить БПЛА: