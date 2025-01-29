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Posted 29 января, 13:45

Published 29 января, 13:45

Modified 29 января, 13:47

Updated 29 января, 13:47

В Башкирии перенесут выходне с 23 февраля и 8 марта

Уфимцев оставят без 23 февраля и 8 марта

29 января 2025, 13:45
Фото: 1MI.

В Башкирии перенесут выходне с 23 февраля и 8 марта

Минтруд в среду, 29 января, напомнил башкортостанцам об особенностях производственного календаря на 2025 год.

Так, не стоит ждать привычных дополнительных выходных в День защитника Отечества и в Международный женский день. Эти торжественные даты выпадут на воскресенье и субботу соответственно.

Заслуженные нерабочие дни башкортостанцы получат 8 мая и 13 июня.

Напомним, несмотря на это, жителям Республики всё же удастся насладиться одной короткой неделей в марте — в предпоследний день месяца, 30 марта, в Башкирии отмечается Ураза-байрам. Этот день в 2025 году выпадает на понедельник. Другой мусульманский праздник, установленный в Башкирии как выходной, — Курбан-байрам — Республика отметит 6 июня.

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Ранее Mkset рассказывал о том, где в России можно бюджетно отдохнуть в феврале 2025 года.

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