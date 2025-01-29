Уфимцев оставят без 23 февраля и 8 марта

Напомним, несмотря на это, жителям Республики всё же удастся насладиться одной короткой неделей в марте — в предпоследний день месяца, 30 марта, в Башкирии отмечается Ураза-байрам. Этот день в 2025 году выпадает на понедельник. Другой мусульманский праздник, установленный в Башкирии как выходной, — Курбан-байрам — Республика отметит 6 июня.