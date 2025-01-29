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Posted 28 января, 22:25

Published 28 января, 22:25

Modified 28 января, 22:27

Updated 28 января, 22:27

Рынок труда Уфы наполняется студентами

Уфимским студентам не хватает денег

28 января 2025, 22:25
Фото: 1MI.

Рынок труда Уфы наполняется студентами

В Башкирии и Приволжском федеральном округе (ПФО) по итогам 2023–2024 годов выросла доля вакансий для молодых специалистов, исследованием HeadHunter поделился с Mkset в среду, 29 января.

Приволжье оказалось в числе лидеров по этому показателю. Так, на рынке труда ПФО вакансии, доступные молодым людям студенческого возраста, составляет 18% — это около 62,2 тыс. объявлений о наборе сотрудников. Слегка уступает Приволжский федеральный округ лишь Центральному (19%).

Соразмерная активность характерна и для самих студентов и подростков. Молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет составляют 17% от всех резюме на платформе по поиску работы.

Башкирии остро не хватает рабочих рук
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Ранее Mkset называл вакансии с самым высоким спросом у работодателей в Башкортостане.

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