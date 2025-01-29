Уфимским студентам не хватает денег

Posted 28 января, 22:25
Published 28 января, 22:25
Modified 28 января, 22:27
Updated 28 января, 22:27
Приволжье оказалось в числе лидеров по этому показателю. Так, на рынке труда ПФО вакансии, доступные молодым людям студенческого возраста, составляет 18% — это около 62,2 тыс. объявлений о наборе сотрудников. Слегка уступает Приволжский федеральный округ лишь Центральному (19%).
Соразмерная активность характерна и для самих студентов и подростков. Молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет составляют 17% от всех резюме на платформе по поиску работы.