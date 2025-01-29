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Posted 29 января, 04:57

Published 29 января, 04:57

Modified 29 января, 08:57

Updated 29 января, 08:57

Уфимец удивил звездных шеф-поваров России

Уфимец удивил звездных шеф-поваров России

29 января 2025, 04:57
Фото: «Пятница».
Профессиональный кулинар из Уфы стал участником гастрономического шоу «Битва шефов» (16+) на телеканале «Пятница» — выпуск уже можно посмотреть в Сети.
Уфимец попал в кулинарное шоу с потрохами
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Свои силы и таланты на телевидении решил попробовать 26-летний Игорь Балдыков из Уфы. Молодой повар приготовил строгим судьям шоу — Константину Ивлеву и Ренату Агзамову — элитное блюдо. Уфимец предложил своим коллегам попробовать язычки ягненка с молочной полбой и моченым яблоком. Известно, что Игорь из Уфы — повар, являющийся членом Ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров Республики Башкортостан. Ему предстояло продемонстрировать свои кулинарные таланты на фоне конкурентов, в том числе ростовского казака, «Сдобной королевы» и участниц из Испании и Беларуси.

Особо внимания ведущие проекта, судя по монтажу итоговой версии выпуска, участнику из Уфы не уделили на этапе отбора. Константин Ивлев отметил, что уфимский повар не умеет готовить субпродукты: «Язык переварен в труху». Также профессионал указал, что его коллега из Уфы выбрал к деликатесу неудачный гарнир. Несмотря на замечания, гуру шоу-кулинарии дал уфимцу шанс.

Интересно, что выход в эфир выпуска с участием уфимца планировался еще в декабре 2024 года, но на ТВ и в Сети он оказался только в конце января 2025 года.

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