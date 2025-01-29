Уфимец удивил звездных шеф-поваров России

Свои силы и таланты на телевидении решил попробовать 26-летний Игорь Балдыков из Уфы. Молодой повар приготовил строгим судьям шоу — Константину Ивлеву и Ренату Агзамову — элитное блюдо. Уфимец предложил своим коллегам попробовать язычки ягненка с молочной полбой и моченым яблоком. Известно, что Игорь из Уфы — повар, являющийся членом Ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров Республики Башкортостан. Ему предстояло продемонстрировать свои кулинарные таланты на фоне конкурентов, в том числе ростовского казака, «Сдобной королевы» и участниц из Испании и Беларуси.