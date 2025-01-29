Уфа и Казань становятся резиновыми городами

Posted 29 января, 18:29
Published 29 января, 18:29
Modified 29 января, 18:31
Updated 29 января, 18:31
Таким образом, динамике изменения объёмов строительства в Уфе с 2023 года составляет почти 30%. Это самый высокий показатель после Ростова-на-Дону (35%) и Казани (32%).
Между тем несмотря на чуть более высокие темпы столицы Татарстана, по производственным площадям Уфа обгоняет Казань: показатель строительства там составляет около 2 млн «квадратов», что на 0,9 млн меньше, чем в столице Башкортостана.
Ранее Mkset сообщал о том, что депутаты Башкирии намерены предложить Госдуме усилить контроль за риелторами.