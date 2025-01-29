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Posted 29 января, 18:29

Published 29 января, 18:29

Modified 29 января, 18:31

Updated 29 января, 18:31

Башкирия обогнала Татарстан по объёмам строительства

Уфа и Казань становятся резиновыми городами

29 января 2025, 18:29
Фото: mkset.ru.

Башкирия обогнала Татарстан по объёмам строительства

Башкирская столица нарастила площади строительства до 2,9 млн «квадратов» к концу 2024 года, сообщили Mkset в аналитическом центре «Движение» в среду, 29 января.

Таким образом, динамике изменения объёмов строительства в Уфе с 2023 года составляет почти 30%. Это самый высокий показатель после Ростова-на-Дону (35%) и Казани (32%).

Между тем несмотря на чуть более высокие темпы столицы Татарстана, по производственным площадям Уфа обгоняет Казань: показатель строительства там составляет около 2 млн «квадратов», что на 0,9 млн меньше, чем в столице Башкортостана.

В Уфе приструнят риэлторов
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Ранее Mkset сообщал о том, что депутаты Башкирии намерены предложить Госдуме усилить контроль за риелторами.

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