Тупики и их любимая еда стали причиной ссоры Великобритании и ЕС

Песчаный угорь, или сандель, на первый взгляд не вызывает большого интереса. Эта небольшая, похожая на угря рыба почти не используется в пищу человеком. Однако их роль в морской экосистеме огромна. Но её значение для морской экосистемы огромно: песчаные угри — основа рациона многих птиц, включая тупиков и кайр, а также таких морских обитателей, как треска и морские свиньи.