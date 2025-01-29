Тупики и их любимая еда стали причиной ссоры Великобритании и ЕС

Posted 29 января, 11:00
Published 29 января, 11:00
Modified 29 января, 11:00
Updated 29 января, 11:00
Песчаный угорь, или сандель, на первый взгляд не вызывает большого интереса. Эта небольшая, похожая на угря рыба почти не используется в пищу человеком. Однако их роль в морской экосистеме огромна. Но её значение для морской экосистемы огромно: песчаные угри — основа рациона многих птиц, включая тупиков и кайр, а также таких морских обитателей, как треска и морские свиньи.
Сокращение популяции песчаных угрей уже стало проблемой для экосистемы Северного моря. Например, численность тупиков в некоторых районах значительно снизилась из-за нехватки пищи, что ставит этих ярких птиц на грань исчезновения.
Однако сандели вылавливаются не ради еды, а для производства рыбной муки и масла, которые идут на корм скоту и рыбофермам. Именно их промышленный лов стал причиной конфликта между Великобританией и Европейским союзом.
В прошлом году британское правительство, вдохновлённое многолетними усилиями защитников природы, объявило запрет на лов песчаных угрей в Северном море. Эту меру приветствовали экологические организации, такие как Королевское общество защиты птиц (RSPB).
— Мы боролись за это 25 лет, и вот наконец успех! — делилась радостью представительница RSPB.
Целью запрета стало сохранение популяций морских птиц, которые страдают от уменьшения доступной пищи. По данным учёных, бесконтрольный лов угрей угрожал таким видам, как тупик, численность которых в некоторых районах сократилась почти на треть.
Но не все разделили этот оптимизм. Дания, чей рыболовный флот вылавливает 96% квоты ЕС на песчаных угрей, поддержанная Европейским союзом, оспорила решение Великобритании.Но не все разделили этот оптимизм. Дания, чей рыболовный флот вылавливает 96% квоты ЕС на песчаных угрей, поддержанная Европейским союзом, оспорила решение Великобритании.
Для датских рыбаков песчаные угри — важный источник дохода. По словам президента Европейской ассоциации рыбопромышленных организаций (EAPO) Эсбена Свердруп-Йенсена, рыболовство песчаных угрей — ключевой бизнес для многих семей, ежегодная стоимость их вылова составляет около 50 млн евро.
— Для западного побережья Дании это не просто бизнес, а семейное дело, уходящее корнями в четыре поколения, — поясняет он.
ЕС утверждает, что запрет наносит ущерб экономике региона и нарушает условия Торгового соглашения о сотрудничестве (TCA) между Великобританией и ЕС. Согласно этому документу, доступ к рыбным ресурсам британских вод для европейских судов должен быть обеспечен на равных условиях.
Интересно, что для обоснования запрета Великобритания использовала нормы, заимствованные из европейского законодательства. Однако ЕС заявляет, что научные данные, на которые ссылается Британия, недостаточны для полного запрета вылова.
— Популяции песчаных угрей колеблются в зависимости от естественной смертности, а не из-за рыболовства, — говорится в материалах, представленных ЕС в суде.
Если Великобритания проиграет дело, ей, возможно, придётся ослабить запрет или столкнуться с введением торговых тарифов.
Защитники природы опасаются, что ослабление запрета станет катастрофой для морской экосистемы.
— Если ловля угрей вновь станет неконтролируемой, это поставит под угрозу многие виды птиц и рыбы, — предупреждает Чарльз Кловер, соучредитель Blue Marine Foundation.
Сандели — ключевое звено в цепи питания Северного моря. Уменьшение их популяции уже привело к тому, что тупики в некоторых районах стали меньше размножаться. А восстановление таких экосистем занимает десятилетия.
Однако не стоит забывать и о людях: для некоторых датских семей это единственный источник дохода.
Решение суда ожидается в апреле и апелляции не предусмотрены. Этот случай — важный прецедент в отношении баланса между экономическими интересами и сохранением природы. Пока суд решает, кто прав, очевидно одно: судьба маленькой рыбы имеет огромное значение не только для птиц и морских обитателей, но и для людей.
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