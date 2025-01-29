Советская Уфа растрогала соцсети

Posted 29 января, 13:23
Published 29 января, 13:23
Modified 29 января, 20:40
Updated 29 января, 20:40
Мэрия Уфы разместила в своём Telegram-канале видеоролик про город времен СССР. Его на основе архивных снимков столицы Башкирии создала нейросеть. Искусственный интеллект не только «склеил» кадры, но и «оживил» советскую Уфу. С помощью ИИ по Уфе времен СССР может прогуляться и ощутить ее настроение даже тот, кто еще не шагнул за рубеж 30+.
Реакция пользователей не заставила себя ждать. Вместе с «лайками» пост засыпали и комментариями.
— Где купить машину времени?
— Как будто в музее!
— Спасибо, что показываете кадры прошлых лет. Что-то всплывает из детства. ЗдОрово!
Параллельно пользователи «ВКонтакте» из Уфы обсуждают перемены в городском районе Сипайлово. Автор ролика совместил виды этой локации из 1995 года и сегодняшние пейзажи. Здесь уфимцы оказались настроены менее романтично.
— За 20 лет ничего не поменялось, давайте посмотрим, как Москва поменялась!
— Дороги хуже стали…
— Деревья выросли!