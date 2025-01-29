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Posted 29 января, 13:23

Published 29 января, 13:23

Modified 29 января, 20:40

Updated 29 января, 20:40

Уфимцев охватила ностальгия по СССР

Советская Уфа растрогала соцсети

29 января 2025, 13:23
Фото: vk.com/russkie02.

Уфимцев охватила ностальгия по СССР

В Сети в среду, 29 января, появились два ностальгических ролика — реакция пользователей на архивные кадры из столицы Башкирии и Сипайлово времен «лихих 90-х» не заставила себя ждать.

Мэрия Уфы разместила в своём Telegram-канале видеоролик про город времен СССР. Его на основе архивных снимков столицы Башкирии создала нейросеть. Искусственный интеллект не только «склеил» кадры, но и «оживил» советскую Уфу. С помощью ИИ по Уфе времен СССР может прогуляться и ощутить ее настроение даже тот, кто еще не шагнул за рубеж 30+.

Реакция пользователей не заставила себя ждать. Вместе с «лайками» пост засыпали и комментариями.

— Где купить машину времени?
— Как будто в музее!
— Спасибо, что показываете кадры прошлых лет. Что-то всплывает из детства. ЗдОрово!

Параллельно пользователи «ВКонтакте» из Уфы обсуждают перемены в городском районе Сипайлово. Автор ролика совместил виды этой локации из 1995 года и сегодняшние пейзажи. Здесь уфимцы оказались настроены менее романтично.

— За 20 лет ничего не поменялось, давайте посмотрим, как Москва поменялась!
— Дороги хуже стали…
— Деревья выросли!
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