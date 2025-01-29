Советская Уфа растрогала соцсети

Мэрия Уфы разместила в своём Telegram-канале видеоролик про город времен СССР. Его на основе архивных снимков столицы Башкирии создала нейросеть. Искусственный интеллект не только «склеил» кадры, но и «оживил» советскую Уфу. С помощью ИИ по Уфе времен СССР может прогуляться и ощутить ее настроение даже тот, кто еще не шагнул за рубеж 30+.