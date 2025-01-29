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Posted 29 января, 07:21

Published 29 января, 07:21

Modified 29 января, 07:23

Updated 29 января, 07:23

Так выглядит дом в Сосновке, который признали непригодным для жилья

Сирота из Белорецка несколько лет отстаивает положенное государством жилье

29 января 2025, 07:21
Фото: Из личного архива. Так выглядит дом в Сосновке, который признали непригодным для жилья
Сюжет
Дети
Альфина уже не один год ведет с местными чиновниками неравную борьбу, однако только после вмешательства СМИ у девушки появился шанс на собственную квартиру, она сообщила об этом Mkset в среду, 29 января.

Девушка потеряла маму, когда ей было два года, а через 9 лет потеряла и отца. С тех пор ее воспитывала тетя, которую теперь Альфина в разговоре называет второй мамой. Как сирота, Альфина имеет право на жилье от государства, но в свое время ей отказались его предоставлять, поскольку от родителей ей достался дом в Сосновке. Просила предоставить квартиру от имени девочки ее опекун, та самая вторая мама.

— Она обращалась еще в детстве, просила о помощи, так как увидела, что дом уже разваливается, находится в плохом состоянии, завелся грибок, — рассказывает Альфина. — Ей тогда отказали и сказали отремонтировать дом, она так и сделала, начала ремонт, но несмотря на то, что она старалась что-то наладить, дом все равно как гнил, так и продолжил гнить, даже новые полы все равно гнили.

Гнилая избушка

В прошлом году девушка зашла в этот дом и просто ужаснулась, в каком он состоянии.

— Там без слез не посмотришь на дом, — вспоминает Альфина, — полы сгнили, окна разбиты. Я не представляю, что с ним мне делать.
Снимки дома сироты в Сосновке (Белорецкий район)
Снимки дома сироты в Сосновке (Белорецкий район)
Снимки дома сироты в Сосновке (Белорецкий район)
Снимки дома сироты в Сосновке (Белорецкий район)
Снимки дома сироты в Сосновке (Белорецкий район). Фото: Альфина С.. Из личного архива
В Башкирии вынесли приговор чиновнику, выдававшему непригодные дома сиротам
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Сейчас девушка работает в Уфе, живет в общежитии. Но временное жилье ее не устраивает.

— Вот я выросла. Оказалось, что у меня нет дома, — высказалась она в видеообращение, которое на днях опубликовал телеграмм-канал «Честный репортаж».– Через некоторое время умирает сестра. У меня просто в душе мрак, что ли. Сейчас все, что я хочу, это, наверное, иметь свое жилье, место, где могла бы жить, обрести, наконец-то, то долгожданное счастье, спокойствие, уют.

Сегодня Альфина сообщила Mkset новость, которая, возможно, означает первый шаг на пути в новую жизнь.

— Сегодня прошла проверка, осмотрели мой дом и признали его непригодным для проживания, — рассказала она. — Из слов представителя опеки я поняла, что меня решили поставить в список.

Мнение общественника, знакомого с ситуацией

У Альфины есть хорошие шансы получить жилье от государства, считает Фирдаус Шайхутдинов, который раньше оказался в схожей ситуации. Воспитаннику детского дома отказали в предоставлении жилья в том же Белорецком районе, ссылаясь на то, что у него якобы оно уже есть. Хотя дом был старым и просто разваливался на глазах. Через суды сироте удалось отстоять свое право на жилье, и теперь он считается в округе экспертом по таким делам. Он уже помог нескольким сиротам получить квартиры, консультируя, какие документы надо собрать, куда надо обратиться.

— Ей необходимо собрать ряд документов, чтобы подать заявление в администрацию района, — пояснил Фирдаус Шайхутдинов. — Я уверен, что администрация ей откажет, поскольку на моем опыте еще не было такого, чтобы администрация выносила одобрение. Но после отказа отстоять в суде право девушки на жилье вполне возможно. Шансы очень высоки.

Вместо выводов

Добавим, что дети-сироты в Башкирии порой сталкиваются с тем, что жилье, которое им выдают местные власти, может оказаться непригодным для проживания. Такой случай произошел, например, в Баймакском районе. Заместителя главы администрации Баймака в 2023 году обвинили в том, что он дал указание своим подчиненным признать нормальными 19 квартир в пяти домах для детей-сирот. Хотя прокурорской проверкой было установлено, что это жилье с дефектами вентиляции, кровля в нем протекает, в доме плесень, то есть в нем жить невозможно.

Показателен и пример в Белокатайском районе. В октябре 2023 года замглавы района осудили на 7 лет и 8 месяцев лишения свободы за то, что он разрешил эксплуатацию 20 непригодных для проживания квартир, впоследствии предоставленных детям-сиротам.

Даже получив судебное решение о предоставлении жилья, сироты не всегда могут оперативно решить свой квартирный вопрос. Только по официальным данным, на начало 2024 года в республиканском списке детей-сирот, нуждающихся в жилье, было 7982 человека. Более 5000 списка из этого списка достигли возраста, когда им положено было предоставить квартиру. В прошлом году жильем из этого списка обеспечили более 1000 человек. Так что получить долгожданные ключи от квартиры –пока это скорее лотерея, которую выигрывает далеко не каждый.

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#Разиф Абдуллин#Общество#Новости#Башкирия#Уфа#Дети#Башкортостан#Жилье#Сироты#Дети-сироты#Белорецк
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