Сирота из Белорецка несколько лет отстаивает положенное государством жилье

У Альфины есть хорошие шансы получить жилье от государства, считает Фирдаус Шайхутдинов, который раньше оказался в схожей ситуации. Воспитаннику детского дома отказали в предоставлении жилья в том же Белорецком районе, ссылаясь на то, что у него якобы оно уже есть. Хотя дом был старым и просто разваливался на глазах. Через суды сироте удалось отстоять свое право на жилье, и теперь он считается в округе экспертом по таким делам. Он уже помог нескольким сиротам получить квартиры, консультируя, какие документы надо собрать, куда надо обратиться.