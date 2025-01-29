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Posted 29 января, 19:00

Published 29 января, 19:00

Modified 29 января, 19:08

Updated 29 января, 19:08

Сегодня в Уфе: массовые эвакуации, весна в январе, потоп под Восточным выездом

Сегодня в Уфе: массовые эвакуации, весна в январе, потоп под Восточным выездом

29 января 2025, 19:00
Фото: Город Уфа / Telegram.
Всё, что нужно знать на сегодня, 30 января.

Погода в Уфе

По данным Госкомитета РБ по ЧС, Уфе в четверг, 30 января, ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днём небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер ночью переменных направлений слабый, днём юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2°C… -4°C, днём 0°C… +2°C.

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Отключения воды в Уфе

Трудности с получением услуг ЖКХ возникнут в четверг, 30 января, в Кузнецовском затоне. Там ряд адресов лишится холодной воды почти на сутки, с 10:00 30.01 до 09:00 31.01.

Затронут отключения, по данным «Уфаводоканала» следующие адреса:

  • ул. Просвещения: 3, 5; 7/1; 7, 9, 11, 11/1;
  • ул. Булата Имашева: 4; 6; 6/1, 8, 10/1;
  • Бульвар Назара Наджми: 15; 17; 19, 19/1.
Возможность набрать воды будет из кранов МКД по адресам Б. Имашева, 3, 7, 9, 10, 12. По адресу Бульвар Назара Наджми, 11 установлен водомат. Также 30 января будет организован подвоз воды между домами 5 и 7/1 по ул. Просвещения.
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Перекрытия дорог в Уфе

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Новочеркасская

  • Где: одна полоса движения по чётной стороне;
  • Когда: с 27 января по 3 февраля.

Улица Менделеева

  • Где: половина полоса на участке от улицы Обской в сторону Сипайлово (участок 50 м);
  • Когда: с 28 январяпо 8 февраля.

Улица Мубарякова

  • Где: половина местного проезжа к дому №8;
  • Когда: с 22 января по 18 февраля.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перезд съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.
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Массовые эвакуации

В Уфе в минувшую среду, 29 января, экстренные службы оцепили сразу три объекта: два соседствующих ТЦ в микрорайоне Зелёная Роща и школу деревни Шамонино под Уфой.

Неизвестный через анонимные средства сообщил о якобы заложенной в стенах среднеобразовательного учреждения бомбе. Всех детей и персонал срочно эвакуировали. Никаких опасных предметов сапёры в итоге не нашли. Аналогичные ситуации, судя по всему, произошли в торговых центрах.

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Прогноз на паводок-2025

Оперативные службы вовсю начинают готовиться к весеннему половодью в Башкортостане. Традиционно, спасатели всегда ожидают наихудшего сценария паводка.

Так, в Уфе особое внимание поручили уделить садам в районе Восточного выезда. Их серьёзно топило дождливым летом 2024 года.

Напомним, в 2024 году в зоне подтопления оказались 313 населённых пунктов. В тот же сезон благодаря действиям оперативных служб удалось спасти 13 человек. Ещё 22 людям потребовалась эвакуация из затопленных территорий, позаботились и о братьях наших меньших — весной 2024 года спасатели вызволили из смертельных ловушек трёх собак и две кошки. Случаев затопления же к маю 2024 года, включая жилые участки, дороги, социальные объекты и даже мосты, зарегистрировали 144.

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