Сегодня в Уфе: массовые эвакуации, весна в январе, потоп под Восточным выездом

Posted 29 января, 19:00
Published 29 января, 19:00
Modified 29 января, 19:08
Updated 29 января, 19:08
По данным Госкомитета РБ по ЧС, Уфе в четверг, 30 января, ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днём небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер ночью переменных направлений слабый, днём юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2°C… -4°C, днём 0°C… +2°C.
Трудности с получением услуг ЖКХ возникнут в четверг, 30 января, в Кузнецовском затоне. Там ряд адресов лишится холодной воды почти на сутки, с 10:00 30.01 до 09:00 31.01.
Затронут отключения, по данным «Уфаводоканала» следующие адреса:
Возможность набрать воды будет из кранов МКД по адресам Б. Имашева, 3, 7, 9, 10, 12. По адресу Бульвар Назара Наджми, 11 установлен водомат. Также 30 января будет организован подвоз воды между домами 5 и 7/1 по ул. Просвещения.
Улицы Красина, Султанова
Улица Новочеркасская
Улица Менделеева
Улица Мубарякова
Улица Авроры
Проспект Салавата Юлаева
Улица Северная
В Уфе в минувшую среду, 29 января, экстренные службы оцепили сразу три объекта: два соседствующих ТЦ в микрорайоне Зелёная Роща и школу деревни Шамонино под Уфой.
Неизвестный через анонимные средства сообщил о якобы заложенной в стенах среднеобразовательного учреждения бомбе. Всех детей и персонал срочно эвакуировали. Никаких опасных предметов сапёры в итоге не нашли. Аналогичные ситуации, судя по всему, произошли в торговых центрах.
Оперативные службы вовсю начинают готовиться к весеннему половодью в Башкортостане. Традиционно, спасатели всегда ожидают наихудшего сценария паводка.
Так, в Уфе особое внимание поручили уделить садам в районе Восточного выезда. Их серьёзно топило дождливым летом 2024 года.
Напомним, в 2024 году в зоне подтопления оказались 313 населённых пунктов. В тот же сезон благодаря действиям оперативных служб удалось спасти 13 человек. Ещё 22 людям потребовалась эвакуация из затопленных территорий, позаботились и о братьях наших меньших — весной 2024 года спасатели вызволили из смертельных ловушек трёх собак и две кошки. Случаев затопления же к маю 2024 года, включая жилые участки, дороги, социальные объекты и даже мосты, зарегистрировали 144.