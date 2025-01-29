Сегодня в Уфе: массовые эвакуации, весна в январе, потоп под Восточным выездом

Напомним, в 2024 году в зоне подтопления оказались 313 населённых пунктов. В тот же сезон благодаря действиям оперативных служб удалось спасти 13 человек. Ещё 22 людям потребовалась эвакуация из затопленных территорий, позаботились и о братьях наших меньших — весной 2024 года спасатели вызволили из смертельных ловушек трёх собак и две кошки. Случаев затопления же к маю 2024 года, включая жилые участки, дороги, социальные объекты и даже мосты, зарегистрировали 144.