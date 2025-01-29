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Posted 29 января, 12:09

Published 29 января, 12:09

Modified 29 января, 12:11

Updated 29 января, 12:11

Самарку осудили за финансовую пирамиду в Уфе

Самарку осудили за финансовую пирамиду в Уфе

29 января 2025, 12:09
Фото: Прокуратура РБ.
Жительницу Самары отправили в колонию за организацию финансовой пирамиды, в которую вовлекли жителей Башкирии, сообщили в республиканской прокуратуре в среду, 29 января.

Как установил суд, самарка в 2014 году вместе со своим сыном и двумя товарищами зарегистрировала за границей фирму. Компания предлагала старую проверенную схему — вкладчикам обещали приумножить их вложения на бирже, однако высокие проценты прибыли участники получали за счет новых вкладчиков.

Компания быстро разрасталась. Женщина даже открыла три офиса в Самаре, чтобы создать имидж серьезной организации. Всего фирма похитила более ₽11 млн рублей у самарцев и жителей Башкирии, которые «попилились» между организаторами пирамиды.

Видео: Прокуратура РБ.

Ранее суд уже вынес обвинительные приговоры в отношении двух сотрудников компании. Организатор пирамиды скрывалась от правоохранителей за границей, однако после возращения на родину была задержана. Следующие два года и десять месяцев женщина проведет за решеткой.

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Ранее Mkset сообщил, что гендиректора «Аэропорта Магнитогорска» суд Башкирии отправил в тюрьму.

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