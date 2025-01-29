Самарку осудили за финансовую пирамиду в Уфе

Posted 29 января, 12:09
Published 29 января, 12:09
Modified 29 января, 12:11
Updated 29 января, 12:11
Как установил суд, самарка в 2014 году вместе со своим сыном и двумя товарищами зарегистрировала за границей фирму. Компания предлагала старую проверенную схему — вкладчикам обещали приумножить их вложения на бирже, однако высокие проценты прибыли участники получали за счет новых вкладчиков.
Компания быстро разрасталась. Женщина даже открыла три офиса в Самаре, чтобы создать имидж серьезной организации. Всего фирма похитила более ₽11 млн рублей у самарцев и жителей Башкирии, которые «попилились» между организаторами пирамиды.
Ранее суд уже вынес обвинительные приговоры в отношении двух сотрудников компании. Организатор пирамиды скрывалась от правоохранителей за границей, однако после возращения на родину была задержана. Следующие два года и десять месяцев женщина проведет за решеткой.