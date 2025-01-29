«Салават Юлаев» против «Авангарда»: кто победит, где смотреть

За омичами остаётся шестая позиция в Восточной конференции. «Ястребы» провели удачную серию из шести побед подряд, однако споткнулись о «Салават». За этой неудачей последовало поражение «Автомобилисту"(1:2), однако омскому клубу удалось реабилитироваться игрой с «Адмиралом» (4:1 в пользу «Авангарда»). Играть в команде временно не могут Бойков, Галимов, Грант, Степанов, Соловьёв и Ткачёв.