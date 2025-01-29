«Салават Юлаев» против «Авангарда»: кто победит, где смотреть

Posted 28 января, 22:30
Published 28 января, 22:30
Modified 28 января, 22:32
Updated 28 января, 22:32
Прямые трансляции встречи будут вести местные телеканалы Башкирии и Омской области, а также онлайн-кинотеатры и канал KHL Prime (3+).
Напомним, «СЮ» и «Авангард» проводили последнюю встречу в Уфе 21 января. Тогда матч завершился безоговорочной победой «зелёных»: уфимцы забросили в ворота гостей четыре шайбы.
«СЮ» находится на третьем месте в Восточной конференции КХЛ (65 очков). Последние матчи «зелёных» отмечались высокой результативностью. Кроме упомянутой недавней победы над самим «Авангардом» (4:0), сокрушительное поражение «Салават» нанёс «Сочи» (8:1). Серьёзных проблем с составов у «СЮ» нет, в лазарете продолжают пребывать Варлов и Кузьмин, ключевые игроки пребывают в строю.
За омичами остаётся шестая позиция в Восточной конференции. «Ястребы» провели удачную серию из шести побед подряд, однако споткнулись о «Салават». За этой неудачей последовало поражение «Автомобилисту"(1:2), однако омскому клубу удалось реабилитироваться игрой с «Адмиралом» (4:1 в пользу «Авангарда»). Играть в команде временно не могут Бойков, Галимов, Грант, Степанов, Соловьёв и Ткачёв.
Букмереы оценили коэффициентом в 2,22 победу «Авангарда», а «СЮ» — в 2,99. На ничью же коэффициент составляет 4,05.