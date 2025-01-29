«Салават Юлаев» трижды обыграл «Авангард»

Posted 29 января, 15:48
Published 29 января, 15:48
Modified 29 января, 15:53
Updated 29 января, 15:53
В первые два периода «зелёные» всухую обыгрывали соперников. Уже на пятой минуте Ефремов забросил шайбу в ворота «Авангарда», в следующую двадцатиминутку голкипер омичей пропустил ещё две шайбы от Василевского и Цулыгина.
Инициативу «Авангарду» удалось перехватить лишь в третьем периоде. Башкиров и Буше заработали по голу для своей команды, однако запала «Авангарда» для победы не хватило. В последних секундах «юлаевец» Ремпал поставил точку в игре и добыл четвёртую шайбу.
Победа «СЮ» над «Авангардом» стала третьей в сезоне. Минувшая игра, проходившая 20 января, также закончилась для омичей поражением от уфимцев со счётом 4:0.