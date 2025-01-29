«Салават Юлаев» трижды обыграл «Авангард»

Инициативу «Авангарду» удалось перехватить лишь в третьем периоде. Башкиров и Буше заработали по голу для своей команды, однако запала «Авангарда» для победы не хватило. В последних секундах «юлаевец» Ремпал поставил точку в игре и добыл четвёртую шайбу.