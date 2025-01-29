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Posted 29 января, 15:48

Published 29 января, 15:48

Modified 29 января, 15:53

Updated 29 января, 15:53

«Салават Юлаев» трижды обыграл «Авангард»

«Салават Юлаев» трижды обыграл «Авангард»

29 января 2025, 15:48
Фото: ХКСЮ / Telegram.
Встреча хоккейных клубов Уфы и Омска на сибирском льду в среду, 29 января, закончилась победой «Салавата» со счётом 4:2.

В первые два периода «зелёные» всухую обыгрывали соперников. Уже на пятой минуте Ефремов забросил шайбу в ворота «Авангарда», в следующую двадцатиминутку голкипер омичей пропустил ещё две шайбы от Василевского и Цулыгина.

Инициативу «Авангарду» удалось перехватить лишь в третьем периоде. Башкиров и Буше заработали по голу для своей команды, однако запала «Авангарда» для победы не хватило. В последних секундах «юлаевец» Ремпал поставил точку в игре и добыл четвёртую шайбу.

«Салават Юлаев» всухую обыграл «Авангард»
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Победа «СЮ» над «Авангардом» стала третьей в сезоне. Минувшая игра, проходившая 20 января, также закончилась для омичей поражением от уфимцев со счётом 4:0.

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