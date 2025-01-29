Сладкий завод отравил жизнь в Башкирии

Posted 29 января, 05:05
Published 29 января, 05:05
Modified 29 января, 08:57
Updated 29 января, 08:57
ООО «Раевсахар» — одно из крупных предприятий Башкирии по производству сахара, привлечено межрайонной прокуратурой к административной ответственности по факту нарушения законодательства об охране окружающей среды. Прокуратура завела на завод дело по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ («нарушение правил охраны водных объектов») и ст. 8.33 КоАП РФ («нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов»).
Содержание прудов-накопителей предприятия ООО «Раевсахар» проводили ненадлежащим образом. В следствие чего, сточные воды сахарного производства оказались в реке Тюлянь Альшеевского района.
Общая сумма ущерба из-за гибели водных ресурсов превысила 500 тыс. руб. Также прокуратура обязала руководство предприятие отремонтировать магистральный трубопровод.
Однако в Сети читатели скептически отнеслись к таким суммам штрафа.
— Там всех рыб погибших вручную пересчитали? Откуда сумма штрафа возникла?
— Да, отравили реку, а заплатили копейки.
— Да каждый год у них такое происходит и никто ответственности не несет.