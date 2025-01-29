Сладкий завод отравил жизнь в Башкирии

ООО «Раевсахар» — одно из крупных предприятий Башкирии по производству сахара, привлечено межрайонной прокуратурой к административной ответственности по факту нарушения законодательства об охране окружающей среды. Прокуратура завела на завод дело по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ («нарушение правил охраны водных объектов») и ст. 8.33 КоАП РФ («нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов»).