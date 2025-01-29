Россиянам вдвое поднимут штраф из-за Башкирии

Как посчитали в Госсобрании, действующие штрафы за курение на территориях школ и детсадов — от ₽500 до ₽1500 — слишком маленькие и малоэффективные. Депутаты разработали закон о повышение штрафов — от ₽2000 до ₽3000, чтобы отвадить курильщиков подавать плохой пример детям. Госдума России рассмотрит закон уже в марте 2025 года.