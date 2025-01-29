Россиянам вдвое поднимут штраф из-за Башкирии

Posted 29 января, 06:53
Published 29 января, 06:53
Modified 29 января, 08:42
Updated 29 января, 08:42
Напомним, что депутаты Башкирии оказались особо обеспокоены курением на территории школ и детских садов. Больше половины старшеклассников в России — курящие, по словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева. Депутаты вновь напомнили о важности профилактических бесед, а также предложили ужесточить наказания.
Как посчитали в Госсобрании, действующие штрафы за курение на территориях школ и детсадов — от ₽500 до ₽1500 — слишком маленькие и малоэффективные. Депутаты разработали закон о повышение штрафов — от ₽2000 до ₽3000, чтобы отвадить курильщиков подавать плохой пример детям. Госдума России рассмотрит закон уже в марте 2025 года.
Ранее Mkset сообщил, что уфимское лечебное учреждение имени Куватова наградили премией Правительства РФ в области качества.