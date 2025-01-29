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Posted 29 января, 06:53

Published 29 января, 06:53

Modified 29 января, 08:42

Updated 29 января, 08:42

Россиянам вдвое поднимут штраф из-за Башкирии

Россиянам вдвое поднимут штраф из-за Башкирии

29 января 2025, 06:53
Фото: 1MI.
Закон от депутатов Башкортостана о повышении штрафов за курение могут принять в Госдуме России уже в марте, рассказали в Госсобрании-Курултае в среду, 29 января.

Напомним, что депутаты Башкирии оказались особо обеспокоены курением на территории школ и детских садов. Больше половины старшеклассников в России — курящие, по словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева. Депутаты вновь напомнили о важности профилактических бесед, а также предложили ужесточить наказания.

Как посчитали в Госсобрании, действующие штрафы за курение на территориях школ и детсадов — от ₽500 до ₽1500 — слишком маленькие и малоэффективные. Депутаты разработали закон о повышение штрафов — от ₽2000 до ₽3000, чтобы отвадить курильщиков подавать плохой пример детям. Госдума России рассмотрит закон уже в марте 2025 года.

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