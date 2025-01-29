Распоясавшийся гаишник из Башкирии пошёл под суд

Как считает следствие, «страж порядка» решил во время дежурства отыграться на своём неприятеле. Во время службы он оставил автомобиль, за рулём которого оказался знакомый подсудимого. «Из личной неприязни» тот стал применять против него насилие. При этом сам водитель никакого сопротивления и агрессии не оказывал.