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Posted 29 января, 13:20

Published 29 января, 13:20

Modified 29 января, 13:22

Updated 29 января, 13:22

В Башкирии автоинспектора посадили на 3,5 года

Распоясавшийся гаишник из Башкирии пошёл под суд

29 января 2025, 13:20
Фото: 1MI.

В Башкирии автоинспектора посадили на 3,5 года

Суд в Мелеузе вынес приговор бывшему сотруднику Госавтоинспекции, обвинённого в беспределе на посту — сообщили в башкортостанском управлении СК в среду, 29 января.

Как считает следствие, «страж порядка» решил во время дежурства отыграться на своём неприятеле. Во время службы он оставил автомобиль, за рулём которого оказался знакомый подсудимого. «Из личной неприязни» тот стал применять против него насилие. При этом сам водитель никакого сопротивления и агрессии не оказывал.

Потерпевший в итоге обратился в органы и доказал вину обидчика. «Блатного» инспектора уволили из ГАИ и арестовали. Суд назначил ему 3,5 года колонии общего режима. Путь в МВД ему закрыт как минимум ещё на два года.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии осудили бывшего «зама» главы администрации Бирского района.

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