Распоясавшийся гаишник из Башкирии пошёл под суд

Posted 29 января, 13:20
Published 29 января, 13:20
Modified 29 января, 13:22
Updated 29 января, 13:22
Как считает следствие, «страж порядка» решил во время дежурства отыграться на своём неприятеле. Во время службы он оставил автомобиль, за рулём которого оказался знакомый подсудимого. «Из личной неприязни» тот стал применять против него насилие. При этом сам водитель никакого сопротивления и агрессии не оказывал.
Потерпевший в итоге обратился в органы и доказал вину обидчика. «Блатного» инспектора уволили из ГАИ и арестовали. Суд назначил ему 3,5 года колонии общего режима. Путь в МВД ему закрыт как минимум ещё на два года.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии осудили бывшего «зама» главы администрации Бирского района.