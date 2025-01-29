Правительство Башкирии: «Школы минируют ежедневно»

Posted 29 января, 16:21
Published 29 января, 16:21
Modified 29 января, 16:23
Updated 29 января, 16:23
Так, 29 января анонимное сообщение с угрозами совершения теракта поступило в школу деревни Шамонино. Неизвестный сообщил о якобы заложенной в стенах учреждения бомбе. Всех детей и персонал срочно эвакуировали. Никаких опасных предметов сапёры в итоге не нашли.
Сагитов заявил, что подобные инциденты происходят практически каждый день. Несмотря на то, что школы ни разу не сталкивались с тем, чтобы угрозы были реальными, каждый раз реализуется отработанный алгоритм действий руководства объектов и правоохранительных органов.