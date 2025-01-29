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Posted 29 января, 16:21

Published 29 января, 16:21

Modified 29 января, 16:23

Updated 29 января, 16:23

В школы Башкирии ежедневно поступают сообщения о минировании

Правительство Башкирии: «Школы минируют ежедневно»

29 января 2025, 16:21
Фото: 1MI.

В школы Башкирии ежедневно поступают сообщения о минировании

Власти Башкортостана в субботу, 29 января, высказались о масштабах эвакуаций в образовательных учреждениях региона — ситуацию прокомментировал вице-премьер Республики Ирек Сагитов.

Так, 29 января анонимное сообщение с угрозами совершения теракта поступило в школу деревни Шамонино. Неизвестный сообщил о якобы заложенной в стенах учреждения бомбе. Всех детей и персонал срочно эвакуировали. Никаких опасных предметов сапёры в итоге не нашли.

Сагитов заявил, что подобные инциденты происходят практически каждый день. Несмотря на то, что школы ни разу не сталкивались с тем, чтобы угрозы были реальными, каждый раз реализуется отработанный алгоритм действий руководства объектов и правоохранительных органов.

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Ранее Mkset сообщал о тревоге на одном из заводов Уфы якобы из-за атаки дронов.

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