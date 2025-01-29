Плату за «Восточный выезд» в Уфе снизили

Для владельцев легковушек с транспондером проезд будет стоить ₽130 вместо ₽150, для грузовых авто ₽230 вместо ₽250, а водители фур будут платить ₽280 вместо ₽300. Дневные тарифы от ночных не отличаются. Устройство можно купить или взять в аренду в Центре поддержки автодора — транспондеры работают абсолютно на всех платных дорогах России.