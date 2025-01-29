mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 11:51

Published 29 января, 11:51

Modified 29 января, 11:53

Updated 29 января, 11:53

Плату за «Восточный выезд» в Уфе снизили

Плату за «Восточный выезд» в Уфе снизили

29 января 2025, 11:51
Фото: 1MI.
Владельцы транспондеров получат скидки на проезд по «Восточному выезду» в Уфе, сообщили в городской администрации в среду, 29 января.

Платная дорога «Восточный выезд» в Уфе предоставляет скидки для владельцев транспондеров. Это маленькие устройства, которые крепятся на лобовое стекло машины, позволяют проезжать пункты оплаты почти без остановки.

Фото: Администрация Уфы

Для владельцев легковушек с транспондером проезд будет стоить ₽130 вместо ₽150, для грузовых авто ₽230 вместо ₽250, а водители фур будут платить ₽280 вместо ₽300. Дневные тарифы от ночных не отличаются. Устройство можно купить или взять в аренду в Центре поддержки автодора — транспондеры работают абсолютно на всех платных дорогах России.

Через три города Башкирии пройдет скоростная железнодорожная магистраль
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщил о планировании строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая пройдет через Уфу, Стерлитамак и Салават.

#Александра Воля#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Восточный выезд#Платная дорога#Скидка#Транспондер#Железнодорожная магистраль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика