Плату за «Восточный выезд» в Уфе снизили

Posted 29 января, 11:51
Published 29 января, 11:51
Modified 29 января, 11:53
Updated 29 января, 11:53
Платная дорога «Восточный выезд» в Уфе предоставляет скидки для владельцев транспондеров. Это маленькие устройства, которые крепятся на лобовое стекло машины, позволяют проезжать пункты оплаты почти без остановки.
Для владельцев легковушек с транспондером проезд будет стоить ₽130 вместо ₽150, для грузовых авто ₽230 вместо ₽250, а водители фур будут платить ₽280 вместо ₽300. Дневные тарифы от ночных не отличаются. Устройство можно купить или взять в аренду в Центре поддержки автодора — транспондеры работают абсолютно на всех платных дорогах России.
Ранее Mkset сообщил о планировании строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая пройдет через Уфу, Стерлитамак и Салават.