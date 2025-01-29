Пельмени обходятся уфимцам дороже всех в ПФО

Впрочем, эти показатели меркнут в сравнении с «победителями» рейтинга. В Чукотке аналитики насчитали продуктов на ₽546. А вот самые дешёвые домашние пельмени слепить можно в Воронежской области, где выложить из кошелька придётся лишь ₽180.