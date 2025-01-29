Пельмени обходятся уфимцам дороже всех в ПФО

Posted 29 января, 20:31
Published 29 января, 20:31
Modified 29 января, 20:35
Updated 29 января, 20:35
Для подсчётов эксперты брали данные о средних ценах на продукты в супермаркетах регионов, которые еженедельно публикует Росстат.
Итоговую стоимость высчитывали по следующим ингредиентам:
Так, в среднем по России за пельмени из такого количества ингредиентов потребуется отдать ₽224. В Приволжском федеральном округе (ПФО) самые высокие цены — в Татарстане (₽252), Пермском крае (₽236), Саратовской области (₽219) и Башкирии (₽216).
Впрочем, эти показатели меркнут в сравнении с «победителями» рейтинга. В Чукотке аналитики насчитали продуктов на ₽546. А вот самые дешёвые домашние пельмени слепить можно в Воронежской области, где выложить из кошелька придётся лишь ₽180.