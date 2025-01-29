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Posted 29 января, 20:31

Published 29 января, 20:31

Modified 29 января, 20:35

Updated 29 января, 20:35

Башкирия лидирует по ценам на пельмени

Пельмени обходятся уфимцам дороже всех в ПФО

29 января 2025, 20:31
Фото: mkset.ru.

Башкирия лидирует по ценам на пельмени

«Индекс пельменей» подсчитали аналитики в российских субъектах, соответствующее исследование портала Bankiros изучил Mkset в четверг, 30 января.

Для подсчётов эксперты брали данные о средних ценах на продукты в супермаркетах регионов, которые еженедельно публикует Росстат.

Итоговую стоимость высчитывали по следующим ингредиентам:

  • пшеничная мука — полстакана (65 г);
  • мясо — 400 г;
  • яйцо — одна шт.;
  • лук — одна шт. (100 г);
  • подсолнечное масло — две столовых ложки (30 мл).

Так, в среднем по России за пельмени из такого количества ингредиентов потребуется отдать ₽224. В Приволжском федеральном округе (ПФО) самые высокие цены — в Татарстане (₽252), Пермском крае (₽236), Саратовской области (₽219) и Башкирии (₽216).

Впрочем, эти показатели меркнут в сравнении с «победителями» рейтинга. В Чукотке аналитики насчитали продуктов на ₽546. А вот самые дешёвые домашние пельмени слепить можно в Воронежской области, где выложить из кошелька придётся лишь ₽180.

Картофель и яйца бьют рекорды по стоимости в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии подскочили цены на картофель и яйца.

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