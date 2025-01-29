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Posted 28 января, 22:19

Published 28 января, 22:19

Modified 28 января, 22:21

Updated 28 января, 22:21

Штрафы за продажу зажигалок детям ужесточат в Башкирии

Новый штраф вводят в Башкирии

28 января 2025, 22:19
Фото: 1MI.

Штрафы за продажу зажигалок детям ужесточат в Башкирии

Башкортостан вслед за федеральными поправками усилит контроль за оборотом товаров со сжиженным углеводородным газом, сообщили Mkset в пресс-службе Курултая Республики в среду, 29 января.

Законопроект касается продажи несовершеннолетним газовых зажигалок, а также баллончиков для их заправки. Напомним, в Башкирии запрет на реализацию такой продукции детям ввели ещё в 2020 году.

Оградить юных жителей Республики от зажигалок дети решили не только чтобы те не курили и не играли с огнём, комментирует спикер парламента РБ Константин Толкачёв, но и для борьбы с токсикоманией. Хотя пик популярности этого «увлечения» у молодых людей остался в прошлом, по сей день находятся пристрастившиеся к употреблению токсических веществ.

Так, физлиц отныне штрафовать будут на суммы до ₽60 тысяч. Должностные лица — до ₽300 тысяч, а для юридических лиц максимальную сумму штрафа установили на ₽600 тысяч.

Как признаются сами депутаты, запрет продажи зажигалок едва ли поможет победить «сниффинг» (форма токсикомании, связанная с употреблением углеводородного газа), однако число желающих попробовать «за компанию» — точно снизит.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в одном из населённых пунктов Башкирии рассматривают возможность введения сухого закона.

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