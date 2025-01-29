Новый штраф вводят в Башкирии

Posted 28 января, 22:19
Published 28 января, 22:19
Modified 28 января, 22:21
Updated 28 января, 22:21
Законопроект касается продажи несовершеннолетним газовых зажигалок, а также баллончиков для их заправки. Напомним, в Башкирии запрет на реализацию такой продукции детям ввели ещё в 2020 году.
Оградить юных жителей Республики от зажигалок дети решили не только чтобы те не курили и не играли с огнём, комментирует спикер парламента РБ Константин Толкачёв, но и для борьбы с токсикоманией. Хотя пик популярности этого «увлечения» у молодых людей остался в прошлом, по сей день находятся пристрастившиеся к употреблению токсических веществ.
Так, физлиц отныне штрафовать будут на суммы до ₽60 тысяч. Должностные лица — до ₽300 тысяч, а для юридических лиц максимальную сумму штрафа установили на ₽600 тысяч.
Как признаются сами депутаты, запрет продажи зажигалок едва ли поможет победить «сниффинг» (форма токсикомании, связанная с употреблением углеводородного газа), однако число желающих попробовать «за компанию» — точно снизит.
Ранее Mkset сообщал о том, что в одном из населённых пунктов Башкирии рассматривают возможность введения сухого закона.