Новый штраф вводят в Башкирии

Оградить юных жителей Республики от зажигалок дети решили не только чтобы те не курили и не играли с огнём, комментирует спикер парламента РБ Константин Толкачёв, но и для борьбы с токсикоманией. Хотя пик популярности этого «увлечения» у молодых людей остался в прошлом, по сей день находятся пристрастившиеся к употреблению токсических веществ.