Носок чуть не убил школьника в Башкирии

Posted 29 января, 16:05
Published 29 января, 16:05
Modified 29 января, 16:07
Updated 29 января, 16:07
Инцидент случился в Чишмах. Шестиклассник пытался оплавить зажигалкой провод, в этот момент внезапно вспыхнула его нога. Дело было в разлитом им средстве — размораживателе замков, о котором он благополучно забыл. Горючая жидкость успела пропитать носок, в итоге элемент одежды моментально вспыхнул.
На помощь мальчику пришёл старший брат, на глазах которого произошёл инцидент. Парень быстро потушил огонь, однако в травмпункте у пострадавшего диагностировали ожоги стопы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Белорецке 35-летний мужчина получил ожоги при взрыве бытового газа.