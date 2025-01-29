Носок чуть не убил школьника в Башкирии

Инцидент случился в Чишмах. Шестиклассник пытался оплавить зажигалкой провод, в этот момент внезапно вспыхнула его нога. Дело было в разлитом им средстве — размораживателе замков, о котором он благополучно забыл. Горючая жидкость успела пропитать носок, в итоге элемент одежды моментально вспыхнул.