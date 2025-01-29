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Posted 29 января, 16:05

Published 29 января, 16:05

Modified 29 января, 16:07

Updated 29 января, 16:07

Житель Башкирии спас младшего брата от огня

Носок чуть не убил школьника в Башкирии

29 января 2025, 16:05
Фото: mkset.ru.

Житель Башкирии спас младшего брата от огня

Юный радиолюбитель попал в больницу после неудачного ремонта устройства, сообщили в МЧС в среду, 29 января.

Инцидент случился в Чишмах. Шестиклассник пытался оплавить зажигалкой провод, в этот момент внезапно вспыхнула его нога. Дело было в разлитом им средстве — размораживателе замков, о котором он благополучно забыл. Горючая жидкость успела пропитать носок, в итоге элемент одежды моментально вспыхнул.

На помощь мальчику пришёл старший брат, на глазах которого произошёл инцидент. Парень быстро потушил огонь, однако в травмпункте у пострадавшего диагностировали ожоги стопы.

Фото: МЧС
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Белорецке 35-летний мужчина получил ожоги при взрыве бытового газа.

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