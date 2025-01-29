Модульбанк запустил образовательный канал для предпринимателей

Недавно Модульбанк, который изначально создавался как банк для бизнеса, а теперь развивается как предпринимательский хаб, запустил свой собственный YouTube-канал для предпринимателей. Здесь можно найти актуальные новости в области финансов и бизнеса. Помимо этого, канал является платформой для обмена опытом с экспертами отрасли. Среди спикеров канала (который также доступен на Rutube и в VK) — управляющий директор банка Никита Константинов, который делится советами по открытию бизнеса, поиску финансирования, уплате налогов и разъяснению налоговых изменений. Кроме того, в планах создание серии видео для подростков и начинающих предпринимателей.