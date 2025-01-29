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Posted 29 января, 07:02

Published 29 января, 07:02

Modified 29 января, 07:02

Updated 29 января, 07:02

Модульбанк запустил образовательный канал для предпринимателей

Модульбанк запустил образовательный канал для предпринимателей

29 января 2025, 07:02
Фото: Изображение Midjourney.
Эксперты указывают на глобальный кризис бизнес-школ: программы MBA, которые готовят специалистов в области управления и бизнеса, теряют свою популярность.

Это обусловлено несколькими факторами. Наиболее заметные из них — изменения в структуре экономики (все больше людей становятся самозанятыми, и необходимость в менеджерах, как прежде, снижается) и рост интереса к онлайн-образованию.

Как показывает практика, многие предпочитают самостоятельно формировать свой образовательный путь, фокусируясь на получении только необходимых знаний, что экономит и время, и средства. Об этом пишет 56orb.ru.

Кроме того, предприниматели теперь могут получать не только информацию, но и вдохновение из различных интернет-ресурсов, предлагающих контент для повышения финансовой грамотности и помощи в выборе стратегии для запуска и управления бизнесом.

Известные бизнесмены, инвесторы, трейдеры и банки также создают собственные образовательные платформы для поддержки предпринимателей.

Помимо авторских каналов на YouTube, таких как «Деньги не спят» и «Дневник предпринимателя», подобный контент начал активно появляться и в Telegram. В частности, можно отметить канал «Трансформатор» от Сбера.

Недавно Модульбанк, который изначально создавался как банк для бизнеса, а теперь развивается как предпринимательский хаб, запустил свой собственный YouTube-канал для предпринимателей. Здесь можно найти актуальные новости в области финансов и бизнеса. Помимо этого, канал является платформой для обмена опытом с экспертами отрасли. Среди спикеров канала (который также доступен на Rutube и в VK) — управляющий директор банка Никита Константинов, который делится советами по открытию бизнеса, поиску финансирования, уплате налогов и разъяснению налоговых изменений. Кроме того, в планах создание серии видео для подростков и начинающих предпринимателей.

Специалисты считают, что освоение бизнес-навыков будет все больше переходить в онлайн-формат. Его преимущества по сравнению с традиционным очным обучением очевидны. В дополнение к экономии времени и ресурсов онлайн-обучение предлагает доступность (без учета географического положения), гибкость в расписании, возможность обучения в индивидуальном темпе и создания личного учебного плана, а также разнообразные форматы подачи материалов (видеолекции, вебинары, интерактивные задания, тесты, форумы для обсуждений). Все эти аспекты способствуют более глубокому усвоению знаний, что позволяет лучше применять их на практике.

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