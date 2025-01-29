Медведи уничтожают коров в Башкирии

Всего за 2024 год животноводам Башкирии, застраховавшим обитателей личных подворий, выплатили около ₽26,5 млн. Порядка 11% ущерба держателям коров, а именно, страховых случаев с этими животными, связаны с нападениями медведей. Хищники, зачастую по ночам, вламываются на участки и тяжело ранят, либо убивают скот.