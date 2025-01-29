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Posted 29 января, 20:45

Published 29 января, 20:45

Modified 29 января, 20:47

Updated 29 января, 20:47

Хищники стали причиной 11% гибели коров в Башкортостане

Медведи уничтожают коров в Башкирии

29 января 2025, 20:45
Фото: 1MI.

Хищники стали причиной 11% гибели коров в Башкортостане

Каждый десятый случай гибели крупного рогатого скота в Башкортостане вызван нападением косолапых «хозяев леса», сообщил Mkset в четверг, 30 января, «Росгосстрах».

Всего за 2024 год животноводам Башкирии, застраховавшим обитателей личных подворий, выплатили около ₽26,5 млн. Порядка 11% ущерба держателям коров, а именно, страховых случаев с этими животными, связаны с нападениями медведей. Хищники, зачастую по ночам, вламываются на участки и тяжело ранят, либо убивают скот.

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Ранее Mkset сообщал о том, что московские следователи взялись за стаи волков в закрытом городе Башкирии.

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