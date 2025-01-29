Конец января расстроит уфимцев

Posted 29 января, 13:23
Published 29 января, 13:23
Modified 29 января, 13:25
Updated 29 января, 13:25
В четверг, 30 января, по всему региону пройдут снегопады, в том числе с мокрым снегом. В некоторых частях Республики ожидается гололёд — если верить синоптикам, Уфу он обойдёт. Ветер — переменных направлений (преимущественно юго-восточного), скорость его будет варьироваться от «слабой» до «умеренной».
В среднем по Башкирии ночью 0°C… -5°C при нормальных условиях и -10°C при прояснениях, днём +2°C… -3°C.
В столице Башкирии ночью похолодает до -2°C… -4°C, в светлое время суток столбики термометров окажутся на отметках 0°C… +2°C.