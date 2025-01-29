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Posted 29 января, 13:23

Published 29 января, 13:23

Modified 29 января, 13:25

Updated 29 января, 13:25

Опасный гололёд покроет Башкирию

Конец января расстроит уфимцев

29 января 2025, 13:23
Фото: 1MI.

Опасный гололёд покроет Башкирию

Синоптики в среду, 29 января, дали прогноз погоды в Башкирии и её столице на конец последней недели месяца.

В четверг, 30 января, по всему региону пройдут снегопады, в том числе с мокрым снегом. В некоторых частях Республики ожидается гололёд — если верить синоптикам, Уфу он обойдёт. Ветер — переменных направлений (преимущественно юго-восточного), скорость его будет варьироваться от «слабой» до «умеренной».

В среднем по Башкирии ночью 0°C… -5°C при нормальных условиях и -10°C при прояснениях, днём +2°C… -3°C.

В столице Башкирии ночью похолодает до -2°C… -4°C, в светлое время суток столбики термометров окажутся на отметках 0°C… +2°C.

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Ранее Mkset рассказывал о том, какая погода будет ждать жителей Башкортостана в феврале.

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