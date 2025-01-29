Конец января расстроит уфимцев

В четверг, 30 января, по всему региону пройдут снегопады, в том числе с мокрым снегом. В некоторых частях Республики ожидается гололёд — если верить синоптикам, Уфу он обойдёт. Ветер — переменных направлений (преимущественно юго-восточного), скорость его будет варьироваться от «слабой» до «умеренной».