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Posted 29 января, 10:52

Published 29 января, 10:52

Modified 29 января, 10:54

Updated 29 января, 10:54

Путин озвучил условия мирных переговоров России и Украины

Когда кончится СВО — новое заявление Путина

29 января 2025, 10:52
Фото: static.kremlin.ru.

Путин озвучил условия мирных переговоров России и Украины

Президент России Владимир Путин дал блиц-интервью в Самаре и ответил на важные вопросы — когда кончится СВО и как наступит перемирие между Украиной и Россией на Донбассе.

Короткие ответы на важные вопросы президент России Владимир Путин озвучил во время рабочей поездки по Самаре, сидя в салоне отечественного автомобиля бизнес-класса «Аурус». Видеоинтервью Владимира Путина на тему перемирия России и Украины и сопутствующие темы по СВО можно увидеть в Telegram-канале «Москва. Кремль. Путин».

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил готовность к переговорам с Владимиром Зеленским, но подчеркнул, что в связи с отсутствием легитимности украинский лидер не может подписывать документы.

Если Зеленский выразит желание участвовать в переговорах, Россия предоставит своих представителей для общения с ним. В случае возникновения такого желания возможно урегулирование любых юридических аспектов. Однако на данный момент такое желание отсутствует.

— Спонсоры Зеленского не могут функционировать без финансовой поддержки. В случае её прекращения они исчезнут в течение полутора-двух месяцев. В этом контексте суверенитет Украины практически отсутствует. Если западные спонсоры стремятся к миру, путь к нему предельно прост. Я уже направлял сигналы президенту США Джозефу Байдену. При наличии желания всё становится возможным. В таком случае они быстро найдут юридические механизмы для разрешения всех вопросов, — отметил Владимир Путин.
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