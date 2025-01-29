Когда кончится СВО — новое заявление Путина

Короткие ответы на важные вопросы президент России Владимир Путин озвучил во время рабочей поездки по Самаре, сидя в салоне отечественного автомобиля бизнес-класса «Аурус». Видеоинтервью Владимира Путина на тему перемирия России и Украины и сопутствующие темы по СВО можно увидеть в Telegram-канале «Москва. Кремль. Путин».