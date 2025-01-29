Когда кончится СВО — новое заявление Путина

Posted 29 января, 10:52
Published 29 января, 10:52
Modified 29 января, 10:54
Updated 29 января, 10:54
Короткие ответы на важные вопросы президент России Владимир Путин озвучил во время рабочей поездки по Самаре, сидя в салоне отечественного автомобиля бизнес-класса «Аурус». Видеоинтервью Владимира Путина на тему перемирия России и Украины и сопутствующие темы по СВО можно увидеть в Telegram-канале «Москва. Кремль. Путин».
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил готовность к переговорам с Владимиром Зеленским, но подчеркнул, что в связи с отсутствием легитимности украинский лидер не может подписывать документы.
Если Зеленский выразит желание участвовать в переговорах, Россия предоставит своих представителей для общения с ним. В случае возникновения такого желания возможно урегулирование любых юридических аспектов. Однако на данный момент такое желание отсутствует.
— Спонсоры Зеленского не могут функционировать без финансовой поддержки. В случае её прекращения они исчезнут в течение полутора-двух месяцев. В этом контексте суверенитет Украины практически отсутствует. Если западные спонсоры стремятся к миру, путь к нему предельно прост. Я уже направлял сигналы президенту США Джозефу Байдену. При наличии желания всё становится возможным. В таком случае они быстро найдут юридические механизмы для разрешения всех вопросов, — отметил Владимир Путин.