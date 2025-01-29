Когда и как сажать баклажаны на рассаду в 2025 году: советы и лунный календарь

Юг России. Здесь посев семян начинают уже в начале февраля. К этому времени продолжительность светового дня достаточна, чтобы рассада хорошо росла. В открытый грунт растения пересаживают к концу апреля, ориентируясь на погодные условия.

Средняя полоса, включая Подмосковье. Посев лучше начинать в конце февраля — начале марта. Рассаду пересаживают в грунт в конце мая, когда угроза заморозков миновала.