Казанскую церковь будут охранять в Башкирии

Церковь Казанской Богородицы была основана в 1788 году в башкирской деревне Верхотор. Ее основательницей стала дочь торговца Аграфена Дурасова. Храм освятили в честь иконы Казанской Богоматери. Во времена СССР церковь закрыли из-за религиозных гонений, а кирпичное здание использовалось в качестве склада и клуба.