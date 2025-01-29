Казанскую церковь будут охранять в Башкирии

Posted 29 января, 11:00
Published 29 января, 11:00
Modified 29 января, 11:13
Updated 29 января, 11:13
Церковь Казанской Богородицы была основана в 1788 году в башкирской деревне Верхотор. Ее основательницей стала дочь торговца Аграфена Дурасова. Храм освятили в честь иконы Казанской Богоматери. Во времена СССР церковь закрыли из-за религиозных гонений, а кирпичное здание использовалось в качестве склада и клуба.
В конце 90-х годов XX века здание вернули верующим, восстановили фасад и внутреннее убранство храма. По сей день храм принимает прихожан.
Власти Башкирии утвердили границы земли, на которой находится Церковь. Теперь участок охраняется государством, а любые стройработы, помимо тех, что проводят для сохранения храма. на территории памятника запрещены.