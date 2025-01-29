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Posted 29 января, 11:00

Published 29 января, 11:00

Modified 29 января, 11:13

Updated 29 января, 11:13

Церковь Казанской Богородицы стала объектом госохраны в Башкирии

Казанскую церковь будут охранять в Башкирии

29 января 2025, 11:00
Фото: 1MI.

Церковь Казанской Богородицы стала объектом госохраны в Башкирии

Объект культурного наследия — Церковь Казанской Богородицы — взяли под госохрану в Башкирии, согласно документам, опубликованным Правительством РБ в среду, 29 января.

Церковь Казанской Богородицы была основана в 1788 году в башкирской деревне Верхотор. Ее основательницей стала дочь торговца Аграфена Дурасова. Храм освятили в честь иконы Казанской Богоматери. Во времена СССР церковь закрыли из-за религиозных гонений, а кирпичное здание использовалось в качестве склада и клуба.

В конце 90-х годов XX века здание вернули верующим, восстановили фасад и внутреннее убранство храма. По сей день храм принимает прихожан.

Власти Башкирии утвердили границы земли, на которой находится Церковь. Теперь участок охраняется государством, а любые стройработы, помимо тех, что проводят для сохранения храма. на территории памятника запрещены.

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