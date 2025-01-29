mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 03:41

Published 29 января, 03:41

Modified 29 января, 09:04

Updated 29 января, 09:04

Картофель и яйца бьют рекорды по стоимости в Башкирии

Картофель и яйца бьют рекорды по стоимости в Башкирии

29 января 2025, 03:41
Фото: mkset.ru.
Mkset публикует сведения, предоставленные Башкортостанским отделением Росстата, о продуктах, которые наиболее всего подорожали в 2024 году.
В Уфе похитили ребёнка
Узнать подробнее

Ранее мы уже сообщали о том, что годовая инфляция в Республике Башкортостан составила 8,87%. В целом по России товары и услуги за 2024 год стали дороже на 9,52%.

Инфляция затронула практически все продукты, доступные на полках супермаркетов в Башкирии. Например, молоко подорожало на 20%, масло — на 35,8%, а сыры — на 16,9%.

Среди продуктов только гречка продемонстрировала снижение цены на 14,9%. Остальные крупы стали дороже на 3,7% — 13,5%.

Инфляция также коснулась всех видов мяса, рыбы, овощей и фруктов. Огурцы стали дороже на 14,4%, а картофель — сразу на 58,5%.

Единственный продукт, который заметно подешевел — это куриные яйца. Их цена снизилась на 34,6%.

Водка и яблоки в Башкирии — на вес золота
Узнать подробнее

Куриные яйца — это ценный продукт, который содержит множество полезных веществ, таких как белок, витамины (A, D, E, K, B2, B12), минералы (железо, фосфор, селен) и аминокислоты. Вот некоторые из преимуществ употребления куриных яиц:

  1. Высокое содержание белка. Яйца являются отличным источником белка, который необходим для роста и восстановления тканей, а также для поддержания мышечной массы.

  2. Насыщение организма необходимыми витаминами и минералами. Куриные яйца содержат витамины и минералы, которые важны для здоровья человека. Например, витамин D необходим для здоровья костей, а холин, содержащийся в желтке, способствует нормальной работе мозга.

  3. Доступность. Куриные яйца — один из самых доступных продуктов на полках супермаркетов. Они могут быть включены в рацион людей с разным уровнем дохода.

  4. Разнообразие способов приготовления. Куриные яйца можно готовить разными способами: варить, жарить, запекать. Это позволяет разнообразить меню и экспериментировать с рецептами.

  5. Низкая калорийность. Несмотря на высокое содержание белка, куриные яйца имеют относительно низкую калорийность, что делает их подходящими для диетического питания.

  6. Помощь в контроле веса. Употребление яиц может помочь контролировать аппетит и снизить количество потребляемых калорий, что может способствовать снижению веса.

  7. Поддержка здоровья глаз. Яйца содержат лютеин и зеаксантин, которые важны для здоровья глаз и могут снизить риск развития возрастной макулярной дегенерации.

  8. Поддержка здоровья нервной системы. Холин, содержащийся в яйцах, необходим для здоровья нервной системы и может помочь снизить риск развития деменции.

  9. Поддержка здоровья сердца. Яйца содержат омега-3 жирные кислоты, которые могут помочь снизить уровень холестерина и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако стоит помнить, что употребление куриных яиц должно быть умеренным, так как они содержат холестерин. Людям с высоким уровнем холестерина или проблемами с сердечно-сосудистой системой следует проконсультироваться с врачом перед включением яиц в рацион.

Читайте также:
Через три города Башкирии пройдет скоростная железнодорожная магистральСытый Батыр оставит уфимцев голоднымиДюймовочка родилась в Уфе
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здоровье#Продукты#Цены#Инфляция#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Питание#Росстат#Белебей#Мелеуз#Янаул#Картофель#Куриные яйца#Витамины#Диетическое питание#Минералы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика