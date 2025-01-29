Картофель и яйца бьют рекорды по стоимости в Башкирии

Posted 29 января, 03:41
Published 29 января, 03:41
Modified 29 января, 09:04
Updated 29 января, 09:04
Ранее мы уже сообщали о том, что годовая инфляция в Республике Башкортостан составила 8,87%. В целом по России товары и услуги за 2024 год стали дороже на 9,52%.
Инфляция затронула практически все продукты, доступные на полках супермаркетов в Башкирии. Например, молоко подорожало на 20%, масло — на 35,8%, а сыры — на 16,9%.
Среди продуктов только гречка продемонстрировала снижение цены на 14,9%. Остальные крупы стали дороже на 3,7% — 13,5%.
Инфляция также коснулась всех видов мяса, рыбы, овощей и фруктов. Огурцы стали дороже на 14,4%, а картофель — сразу на 58,5%.
Единственный продукт, который заметно подешевел — это куриные яйца. Их цена снизилась на 34,6%.
Куриные яйца — это ценный продукт, который содержит множество полезных веществ, таких как белок, витамины (A, D, E, K, B2, B12), минералы (железо, фосфор, селен) и аминокислоты. Вот некоторые из преимуществ употребления куриных яиц:
Высокое содержание белка. Яйца являются отличным источником белка, который необходим для роста и восстановления тканей, а также для поддержания мышечной массы.
Насыщение организма необходимыми витаминами и минералами. Куриные яйца содержат витамины и минералы, которые важны для здоровья человека. Например, витамин D необходим для здоровья костей, а холин, содержащийся в желтке, способствует нормальной работе мозга.
Доступность. Куриные яйца — один из самых доступных продуктов на полках супермаркетов. Они могут быть включены в рацион людей с разным уровнем дохода.
Разнообразие способов приготовления. Куриные яйца можно готовить разными способами: варить, жарить, запекать. Это позволяет разнообразить меню и экспериментировать с рецептами.
Низкая калорийность. Несмотря на высокое содержание белка, куриные яйца имеют относительно низкую калорийность, что делает их подходящими для диетического питания.
Помощь в контроле веса. Употребление яиц может помочь контролировать аппетит и снизить количество потребляемых калорий, что может способствовать снижению веса.
Поддержка здоровья глаз. Яйца содержат лютеин и зеаксантин, которые важны для здоровья глаз и могут снизить риск развития возрастной макулярной дегенерации.
Поддержка здоровья нервной системы. Холин, содержащийся в яйцах, необходим для здоровья нервной системы и может помочь снизить риск развития деменции.
Поддержка здоровья сердца. Яйца содержат омега-3 жирные кислоты, которые могут помочь снизить уровень холестерина и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако стоит помнить, что употребление куриных яиц должно быть умеренным, так как они содержат холестерин. Людям с высоким уровнем холестерина или проблемами с сердечно-сосудистой системой следует проконсультироваться с врачом перед включением яиц в рацион.