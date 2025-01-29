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Posted 29 января, 19:18

Published 29 января, 19:18

Modified 29 января, 20:38

Updated 29 января, 20:38

Капитан «Салавата Юлаева» попал в реанимацию

Капитан «Салавата Юлаева» попал в реанимацию

29 января 2025, 19:18
Фото: ХКСЮ / Telegram.
Ещё один игрок уфимского хоккейного клуба отправился в лазарет — один из защитников получил травму на матче с «Авангардом» в среду, 29 января.

Несчастный случай произошёл в ходе встречи «Салавата Юлаева» с «Авангардом» в Омске. Капитан «СЮ», 39-летний Григорий Панин, в первой двадцатиминутке столкнулся с игроком клуба-соперника.

По данным спортивных СМИ, игрок в результате сломал ребро. Его, по некоторым данным, изначально госпитализировали в реанимацию. Пока остальные «юлаевцы» отправляются в Уфу, Панин ночует в Омске под наблюдением врачей.

Одноклубники капитана «Салавата Юлаева» опубликовали на официальных ресурсах команды слова поддержки и солидарности.

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Напомним, сам матч с «Авангардом» команда выиграла. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «СЮ».

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