Капитан «Салавата Юлаева» попал в реанимацию

Posted 29 января, 19:18
Published 29 января, 19:18
Modified 29 января, 20:38
Updated 29 января, 20:38
Несчастный случай произошёл в ходе встречи «Салавата Юлаева» с «Авангардом» в Омске. Капитан «СЮ», 39-летний Григорий Панин, в первой двадцатиминутке столкнулся с игроком клуба-соперника.
По данным спортивных СМИ, игрок в результате сломал ребро. Его, по некоторым данным, изначально госпитализировали в реанимацию. Пока остальные «юлаевцы» отправляются в Уфу, Панин ночует в Омске под наблюдением врачей.
Одноклубники капитана «Салавата Юлаева» опубликовали на официальных ресурсах команды слова поддержки и солидарности.
Напомним, сам матч с «Авангардом» команда выиграла. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «СЮ».