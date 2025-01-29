Как выбрать септик для загородного дома: особенности, преимущества и недостатки

Это наиболее простая и бюджетная разновидность автономной канализации. Система представляет собой герметичный резервуар, куда собираются все стоки из дома. Обычно такие емкости изготавливаются из пластика или металла. Они бывают объемом от 2000 до 5000 литров, что подходит для небольших дач и домов с минимальным количеством жильцов.