Как сделать лежанку для кота своими руками: мастер-класс, который спасёт вашу мебель

Первым делом необходимо измерить коробку. Ширина стандартной коробки, например, 74 см, идеально подойдёт для средней лежанки. Высоту выбирают по желанию, но для удобства лучше сделать бортики около 15 см. С помощью линейки и карандаша проводят разметку, разделяя коробку на полоски одинаковой ширины. Важно, чтобы линии были ровными, так как это влияет на качество итоговой конструкции.