Как сделать лежанку для кота своими руками: мастер-класс, который спасёт вашу мебель

Posted 29 января, 06:30
Published 29 января, 06:30
Modified 29 января, 06:30
Updated 29 января, 06:30
Картон — универсальный материал, который спасает в любой ситуации. Он лёгкий, доступный и подходит для создания настоящего уютного уголка для вашего питомца. Предлагаем подробный мастер-класс, как из обычной коробки сделать функциональную лежанку, которая, возможно, станет любимым местом вашего кота. Но начнём с подготовки материалов и инструментов.
Картон не только легко обрабатывается, но и является экологичным материалом. Помимо этого, он отлично подходит для котов благодаря своей текстуре.
— Коты любят картон за его мягкость и способность выдерживать когти. Это безопасный материал, который легко заменить, если он придёт в негодность, — отмечает Денис Жуков, создатель канала «Своими руками».
Для начала потребуется обычная картонная коробка. Желательно выбрать коробку большого размера, чтобы создать основу для будущей лежанки. Из инструментов понадобятся:
Не забудьте, что все материалы должны быть безопасными для питомца, без острых краёв или токсичных элементов.
Первым делом необходимо измерить коробку. Ширина стандартной коробки, например, 74 см, идеально подойдёт для средней лежанки. Высоту выбирают по желанию, но для удобства лучше сделать бортики около 15 см. С помощью линейки и карандаша проводят разметку, разделяя коробку на полоски одинаковой ширины. Важно, чтобы линии были ровными, так как это влияет на качество итоговой конструкции.
Когда разметка готова, ножом аккуратно нарезают картон на полосы. Чтобы сэкономить время, можно сложить несколько слоёв картона вместе.
Картонные полосы скручиваются в плотный рулон. Начинать лучше с одного конца, постепенно фиксируя витки клеем. Чтобы добиться максимальной плотности, важно сильно прижимать полоски при скручивании. Центральная часть рулона станет углублением для лежанки.
Если картон начинает крошиться по краям, можно дополнительно укрепить его лентой или клеем. Денис Жуков советует: «Для долгосрочного использования стоит проклеивать каждый слой, чтобы конструкция не распадалась при активной эксплуатации».
Когда рулон достигнет нужного размера, его верхнюю часть обрезают ножом, чтобы создать ровную поверхность. Углубление внутри оставляют для комфорта кота. По желанию, на внешнюю часть можно приклеить плотный картон или ткань, чтобы лежанка выглядела эстетично.
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