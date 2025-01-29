Мигранты устроили бойню в Башкирии

Posted 29 января, 07:20
Published 29 января, 07:20
Modified 29 января, 08:36
Updated 29 января, 08:36
Следствие установило, что ночью 8 июня 2024 года в кафе «Узбечка» на одной из городских улиц отдыхали две компании. Когда градус алкоголя повысился, двое из разных этнических групп стали ссориться. Спустя минуту началась драка. Одна из компаний одержала победу. Побитый ретировался, но обещал отомстить. Через какое-то время он привел с собой друзей и побоище стало массовым. Известно, что в летней потасовке участвовали мигранты.
По результатам проверки указанных сведений следственными органами СК России по Республике Башкортостан в отношении троих несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).
В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщается на официальном телеграмм-канале следственного управления СК России по РБ.