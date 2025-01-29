Мигранты устроили бойню в Башкирии

Следствие установило, что ночью 8 июня 2024 года в кафе «Узбечка» на одной из городских улиц отдыхали две компании. Когда градус алкоголя повысился, двое из разных этнических групп стали ссориться. Спустя минуту началась драка. Одна из компаний одержала победу. Побитый ретировался, но обещал отомстить. Через какое-то время он привел с собой друзей и побоище стало массовым. Известно, что в летней потасовке участвовали мигранты.