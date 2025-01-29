Два кусочка хлеба и половина дольки лимона — как кормят в школах Уфы

Вкушал ли чиновник школьные яства — неясно. Судя по снимкам к посту главы района Уфы, Антон Тарасов, как минимум, вдохнул аромат контрольной порции горячего питания для школьников. В меню на момент проверки были суп, напоминающий бледный борщ или перенасыщенные капустой щи, котлета неизвестной мясо-рыбной этиологии, уже успевшая обветриться порция гречки, а также два кусочка ржаного хлеба и полупрозрачный чай с половиной дольки лимона. Не богато, но голодным точно не останешься. Насколько вкусно — станет ясно по возврату почти полных или пустых тарелок на мойку кухни.