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Posted 29 января, 14:15

Published 29 января, 14:15

Modified 29 января, 14:15

Updated 29 января, 14:15

Школьную столовую внезапно проверили в Уфе

Два кусочка хлеба и половина дольки лимона — как кормят в школах Уфы

29 января 2025, 14:15
Фото: Telegram Антон Тарасов.

Школьную столовую внезапно проверили в Уфе

Глава Октябрьского района Антон Тарасов лично вышел на инспекцию меню учеников школы №89, сообщил чиновник в своём Telegram-канале в среду, 29 января.
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Среди рабочей недели в школу №89 нагрянула инспекция. Представители районной управы решили выяснить, чем здесь кормят учеников. Увиденным остались удовлетворены.

Вкушал ли чиновник школьные яства — неясно. Судя по снимкам к посту главы района Уфы, Антон Тарасов, как минимум, вдохнул аромат контрольной порции горячего питания для школьников. В меню на момент проверки были суп, напоминающий бледный борщ или перенасыщенные капустой щи, котлета неизвестной мясо-рыбной этиологии, уже успевшая обветриться порция гречки, а также два кусочка ржаного хлеба и полупрозрачный чай с половиной дольки лимона. Не богато, но голодным точно не останешься. Насколько вкусно — станет ясно по возврату почти полных или пустых тарелок на мойку кухни.

Тем временем предводитель внезапной проверки акцентировал внимание не на вкусе питания, а на его пользе. Впрочем, насколько могут быть полезны и безопасны сладкие булки, хранящиеся в столовой без упаковки и соблюдения температурного режима, которые явно случайно попали в фотоотчет — лучше рассуждать санитарным врачам Роспотребнадзора.

Фото: Telegram Антон Тарасов
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