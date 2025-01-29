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Posted 29 января, 10:05

Published 29 января, 10:05

Modified 29 января, 10:58

Updated 29 января, 10:58

Малолетними хулиганами из Башкирии заинтересовался Следком

Дети устроили массовую драку у ТЦ в Башкирии

29 января 2025, 10:05
Фото: Стерлитамак 24.

Малолетними хулиганами из Башкирии заинтересовался Следком

Следком Башкортостана в среду, 29 января, возбудил уголовное дело за хулиганство против подростков, устроивших драку возле ТЦ в Стерлитамаке.

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как толпа агрессивных подростков избивает сверстника возле торгового центра в Стерлитамаке.

Видео: Стерлитамак 24.

Главный задира под одобрительный возгласы товарищей «оседлал» оппонента, жестоко избивая его руками и ногами. Когда затеявший драку парень начинал уступать в схватке, подключались зрители, которые толпой добивали пацаненка. Как пишут инсайдеры, избитый парень отказался давать прохожим задирам деньги.

Интересно, что в комментариях под постом с видеороликом несколько молодых людей оставили комментарии с просьбой удалить запись, так как «вопрос решили». Однако Следком заинтересовался инцидентом раньше, чем пост успели удалить. Следователи завели уголовное дело за хулиганство группой лиц, устанавливаются обстоятельства и участники обстоятельства.

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Ранее Mkset рассказал, что трое несовершеннолетних мигрантов в Стерлитамаке отправятся под суд за хулиганство.

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