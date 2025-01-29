Дети устроили массовую драку у ТЦ в Башкирии

Интересно, что в комментариях под постом с видеороликом несколько молодых людей оставили комментарии с просьбой удалить запись, так как «вопрос решили». Однако Следком заинтересовался инцидентом раньше, чем пост успели удалить. Следователи завели уголовное дело за хулиганство группой лиц, устанавливаются обстоятельства и участники обстоятельства.