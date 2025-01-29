Дети устроили массовую драку у ТЦ в Башкирии

Posted 29 января, 10:05
Published 29 января, 10:05
Modified 29 января, 10:58
Updated 29 января, 10:58
В социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как толпа агрессивных подростков избивает сверстника возле торгового центра в Стерлитамаке.
Главный задира под одобрительный возгласы товарищей «оседлал» оппонента, жестоко избивая его руками и ногами. Когда затеявший драку парень начинал уступать в схватке, подключались зрители, которые толпой добивали пацаненка. Как пишут инсайдеры, избитый парень отказался давать прохожим задирам деньги.
Интересно, что в комментариях под постом с видеороликом несколько молодых людей оставили комментарии с просьбой удалить запись, так как «вопрос решили». Однако Следком заинтересовался инцидентом раньше, чем пост успели удалить. Следователи завели уголовное дело за хулиганство группой лиц, устанавливаются обстоятельства и участники обстоятельства.
Ранее Mkset рассказал, что трое несовершеннолетних мигрантов в Стерлитамаке отправятся под суд за хулиганство.