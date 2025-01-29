Дедовские хитрости — как согреть ноги в любой ситуации

Главная причина холодных ног — это влага. Даже в самой качественной обуви ноги могут потеть, особенно если человек долго находится в неподвижном состоянии. Влага проникает в носки, а затем охлаждается, вызывая неприятные ощущения. Решение проблемы лежит в правильном подходе к устранению влаги.