Через три города Башкирии пройдет скоростная железнодорожная магистраль

Высокоскоростная железнодорожная магистраль объединит Самара — Тольятти — Димитровград — Ульяновск — Буинск — Казань. От Казани далее она идет на Елабугу, Набережные Челны, Нижнекамск, Уфу. Далее — еще южнее через Стерлитамак, Салават, Оренбург. Дорога станет кольцевой и будет замыкаться на Самаре.