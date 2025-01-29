Через три города Башкирии пройдет скоростная железнодорожная магистраль

Posted 29 января, 06:13
Published 29 января, 06:13
Modified 29 января, 08:49
Updated 29 января, 08:49
Три года и промышленные города ПФО — Самара, Казань, Ульяновск, Оренбург и другие — будут связаны с Башкирией высокоскоростной железнодорожной магистралью.
Для этого будет создана специальная рабочая группа, цель которой — включения инициативы по запланированной кольцевой дороге в нацпроекты России.
По словам губернатора, Ульяновской области Алексея Русских, в РЖД проект считают «жизнеспособным». Железнодорожные перевозки между промышленными городами ПФО дадут положительный экономический эффект.
Русских отметил, что инициатива получила поддержку на уровне соседних регионов.
— Проект этот мной был обсужден с главой Оренбургской области, с главой Башкортостана Радием Фаритовичем. Все они эту инициативу поддержали. Встречались мы с рядом руководителей АО «РЖД», — подчеркнул глава Ульяновской области.
Высокоскоростная железнодорожная магистраль объединит Самара — Тольятти — Димитровград — Ульяновск — Буинск — Казань. От Казани далее она идет на Елабугу, Набережные Челны, Нижнекамск, Уфу. Далее — еще южнее через Стерлитамак, Салават, Оренбург. Дорога станет кольцевой и будет замыкаться на Самаре.