Богатые уфимцы не верят гадалкам

Posted 29 января, 17:31
Published 29 января, 17:31
Modified 29 января, 17:33
Updated 29 января, 17:33
Гадание на таро — оккультная методика, якобы позволяющая при помощи случайного выбора специальных карт узнать символический ответ на вопрос, беспокоящий обращающегося. Некоторые находят в практике обычное развлечение, для других же это стало способом неплохого заработка.
Так, услуги по «раскладам» пестрит уфимский сегмет портала «Авито». Заявленные цены на гадания варьируются от нескольких сотен рублей до ₽1,5 тыс. За ₽10 тысяч таролога можно даже позвать на корпоратив или свадьбу, обучиться искусству гадания на картах таро предлагают уже за ₽20 тысяч.
Особую популярность, как считают социологи, обращение к подобным услугам снискало у молодых женщин. Предоставление их — полностью легально, однако не первый год звучат призывы запретить или хотя бы ограничить деятельность «гадалок» на таро.
Так, в ноябре 2024 года зампред Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил «Парламентской газете», что гадание на картах Таро является «бизнесом на вымыслах и обмане». Инициатор законопроекта внёс соответствующий документ в Госдуму, однако голосования за его принятия пока не было.
Опрос показал, что половина уфимцев поддерживает внесение поправок в закон «О рекламе», которые запретят подобные объявления. Ещё 19% настроены более радикально — они считают, что ограничить должны деятельность тарологов в целом. Между тем 12% инициативу не поддерживают ни в каком виде.
Интересно, что чаще за запрет рекламы «раскладов» чаще поддерживали респонденты, доход которых превышает ₽100 тыс. в месяц.