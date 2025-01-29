Богатые уфимцы не верят гадалкам

Так, в ноябре 2024 года зампред Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил «Парламентской газете», что гадание на картах Таро является «бизнесом на вымыслах и обмане». Инициатор законопроекта внёс соответствующий документ в Госдуму, однако голосования за его принятия пока не было.