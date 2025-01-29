mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 17:31

Published 29 января, 17:31

Modified 29 января, 17:33

Updated 29 января, 17:33

В Уфе предложили запретить услуги тарологов

Богатые уфимцы не верят гадалкам

29 января 2025, 17:31
Фото: 1MI.

В Уфе предложили запретить услуги тарологов

Более двух третей жителей башкирской столицы положительно относятся к инициативам по запрету рекламу услуг тарологов — результатами опроса портал SuperJob поделился с Mkset в среду, 29 января.

Гадание на таро — оккультная методика, якобы позволяющая при помощи случайного выбора специальных карт узнать символический ответ на вопрос, беспокоящий обращающегося. Некоторые находят в практике обычное развлечение, для других же это стало способом неплохого заработка.

Так, услуги по «раскладам» пестрит уфимский сегмет портала «Авито». Заявленные цены на гадания варьируются от нескольких сотен рублей до ₽1,5 тыс. За ₽10 тысяч таролога можно даже позвать на корпоратив или свадьбу, обучиться искусству гадания на картах таро предлагают уже за ₽20 тысяч.

Фото: скриншот Avito

Особую популярность, как считают социологи, обращение к подобным услугам снискало у молодых женщин. Предоставление их — полностью легально, однако не первый год звучат призывы запретить или хотя бы ограничить деятельность «гадалок» на таро.

Так, в ноябре 2024 года зампред Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил «Парламентской газете», что гадание на картах Таро является «бизнесом на вымыслах и обмане». Инициатор законопроекта внёс соответствующий документ в Госдуму, однако голосования за его принятия пока не было.

Опрос показал, что половина уфимцев поддерживает внесение поправок в закон «О рекламе», которые запретят подобные объявления. Ещё 19% настроены более радикально — они считают, что ограничить должны деятельность тарологов в целом. Между тем 12% инициативу не поддерживают ни в каком виде.

Интересно, что чаще за запрет рекламы «раскладов» чаще поддерживали респонденты, доход которых превышает ₽100 тыс. в месяц.

Магический развод разбирают в Уфе
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что уфимка обвинила сексолога в использовании магии.

Читайте также:
В Башкирии запретят алкогольВодка подорожает на ₽50 в БашкирииДва кусочка хлеба и половина дольки лимона — как кормят в школах Уфы
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Реклама#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Запрет#Белебей#Мелеуз#Янаул#Магия#Таро#Гадалки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика