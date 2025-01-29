Билеты на самолёты из Уфы продают за копейки

На сезон 2025 года точные цены пока неизвестны, однако можно вспомнить стоимость перелётов за 2024 год. Так, компания S7 предлагала купить билеты из Якутска в Уфу за ₽8,4 тыс. Перелёт же из столицы Башкирии в Норильск тогда обошёлся бы в ₽3,5 тыс.