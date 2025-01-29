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Posted 28 января, 22:32

Published 28 января, 22:32

Modified 28 января, 22:34

Updated 28 января, 22:34

Билеты на рейсы из Уфы в 2025 году будут дешевле рыночных

Билеты на самолёты из Уфы продают за копейки

28 января 2025, 22:32
Фото: mkset.ru.

Билеты на рейсы из Уфы в 2025 году будут дешевле рыночных

Щедрые скидки на билеты по ряду направлений из воздушной гавани башкирской столицы заготовили на 2025 год — потери компаний оплатят из бюджета, сообщили Mkset в среду, 29 января, в пресс-службе аэропорта им. Мустая Карима в Уфе.

Всего речь идёт о 13 маршрутах:

  • Астрахань;
  • Горно-Алтайск;
  • Красноярск;
  • Омск;
  • Калининград;
  • Нижний Новгород;
  • Тобольск;
  • Саратов;
  • Ханты-Мансийск;
  • Нарьян-Мар;
  • Надым;
  • Ноябрьск;
  • Салехард.

Большую часть направлений субсидирует Башкортостан, однако некоторые маршруты оплачиваются совместно с бюджетами других регионов.

На сезон 2025 года точные цены пока неизвестны, однако можно вспомнить стоимость перелётов за 2024 год. Так, компания S7 предлагала купить билеты из Якутска в Уфу за ₽8,4 тыс. Перелёт же из столицы Башкирии в Норильск тогда обошёлся бы в ₽3,5 тыс.

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Ранее Mkset обсуждал с экспертом, почему уфимские самолёты стали замечать «призраков» в небе.

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