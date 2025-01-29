Бич-пакеты теперь блюдо не для бедных: студенческая классика дорожает в Уфе

Авторы исследования решили выяснить, в какую цену в регионах России обходится популярное у студентов блюдо — макароны с сосисками, заправленные двумя соусами — майонезом и кетчупом. В ходе анализа аналитики выяснили, что больше всего за год во всех городах исследования, в том числе — Уфе, подорожал «мясной» компонент блюда. Так, рост стоимости одной сосиски составил почти 10% — с ₽40 до ₽43. Майонез и макароны за год в цене не изменились. Порция соуса и пасты обходится в ₽6 и ₽13, соответственно. Кетчуп за год прибавил 20%, или ₽1, подорожав с ₽5 до ₽6.