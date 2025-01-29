Бич-пакеты теперь блюдо не для бедных: студенческая классика дорожает в Уфе

Posted 29 января, 05:50
Published 29 января, 05:50
Modified 29 января, 08:50
Updated 29 января, 08:50
Авторы исследования решили выяснить, в какую цену в регионах России обходится популярное у студентов блюдо — макароны с сосисками, заправленные двумя соусами — майонезом и кетчупом. В ходе анализа аналитики выяснили, что больше всего за год во всех городах исследования, в том числе — Уфе, подорожал «мясной» компонент блюда. Так, рост стоимости одной сосиски составил почти 10% — с ₽40 до ₽43. Майонез и макароны за год в цене не изменились. Порция соуса и пасты обходится в ₽6 и ₽13, соответственно. Кетчуп за год прибавил 20%, или ₽1, подорожав с ₽5 до ₽6.
В Башкирии стоимость студенческого блюда составила ₽58. Это не самая высокая цена для Приволжского федерального округа. В ПФО студенческая классика обойдется от ₽51 до ₽68. Так, студенты из Мордовии заплатят за нехитрый обед или ужин всего ₽51, а вот их коллеги из Перми — ₽68. В Казани цена на лакомство составила ₽57.
В среднем по стране цена на блюдо составила ₽68 против ₽64 в прошлом году, или выросла почти на 7,5%.
Конечно, это лишь некоторые популярные блюда среди студентов. Выбор блюд зависит от личных предпочтений, финансовых возможностей и доступности продуктов.