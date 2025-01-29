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Posted 29 января, 05:50

Published 29 января, 05:50

Modified 29 января, 08:50

Updated 29 января, 08:50

В Уфе выросло в цене питание студентов

Бич-пакеты теперь блюдо не для бедных: студенческая классика дорожает в Уфе

29 января 2025, 05:50
Фото: mkset.ru.

В Уфе выросло в цене питание студентов

Аналитики подсчитали стоимость популярного у молодежи фастфуда, сообщает в среду, 29 января, ресурс «Банкирос»».

Авторы исследования решили выяснить, в какую цену в регионах России обходится популярное у студентов блюдо — макароны с сосисками, заправленные двумя соусами — майонезом и кетчупом. В ходе анализа аналитики выяснили, что больше всего за год во всех городах исследования, в том числе — Уфе, подорожал «мясной» компонент блюда. Так, рост стоимости одной сосиски составил почти 10% — с ₽40 до ₽43. Майонез и макароны за год в цене не изменились. Порция соуса и пасты обходится в ₽6 и ₽13, соответственно. Кетчуп за год прибавил 20%, или ₽1, подорожав с ₽5 до ₽6.

В Башкирии стоимость студенческого блюда составила ₽58. Это не самая высокая цена для Приволжского федерального округа. В ПФО студенческая классика обойдется от ₽51 до ₽68. Так, студенты из Мордовии заплатят за нехитрый обед или ужин всего ₽51, а вот их коллеги из Перми — ₽68. В Казани цена на лакомство составила ₽57.

В среднем по стране цена на блюдо составила ₽68 против ₽64 в прошлом году, или выросла почти на 7,5%.

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Популярные у студентов блюда в России

  • Макароны с сыром. Это простое и вкусное блюдо, которое можно быстро приготовить. Макароны богаты углеводами, которые дают энергию, а сыр содержит белок и кальций.
  • Пицца. Популярное блюдо, которое можно заказать в кафе или приготовить самостоятельно. Пицца обычно состоит из тонкого теста, соуса, сыра и разнообразных начинок. Она вкусная и сытная.
  • Жареная картошка. Ещё одно простое и питательное блюдо. Жареный картофель содержит углеводы, которые дают энергию, и клетчатку, которая способствует пищеварению.
  • Шаурма. Популярное блюдо уличной еды, которое можно купить в ларьках или приготовить самостоятельно. Шаурма обычно состоит из лаваша, мяса, овощей и соусов. Она вкусная и удобная для перекуса.
  • Лапша быстрого приготовления. Простое и быстрое блюдо, которое можно приготовить в общежитии или в условиях ограниченного времени. Лапша быстрого приготовления содержит углеводы, которые быстро насыщают, но не являются полезным продуктом.
  • Блины. Традиционное блюдо русской кухни, которое любят студенты. Блины можно приготовить с разнообразными начинками, такими как творог, варенье, мясо или грибы.
  • Бутерброды. Простой и быстрый перекус, который можно взять с собой на учёбу или перекусить во время подготовки к экзаменам. Бутерброды могут быть с колбасой, сыром, ветчиной или другими продуктами.
  • Пельмени. Ещё одно популярное блюдо русской кухни, которое можно быстро приготовить и съесть. Пельмени содержат белок и углеводы, которые дают энергию.
  • Борщ. Популярное первое блюдо, которое можно найти в меню студенческих столовых. Борщ содержит много витаминов и минералов, которые необходимы для здоровья.
  • Чай с печеньем. Простой и вкусный перекус, который часто сопровождает подготовку к экзаменам. Чай содержит антиоксиданты, которые полезны для организма, а печенье даёт энергию.

Конечно, это лишь некоторые популярные блюда среди студентов. Выбор блюд зависит от личных предпочтений, финансовых возможностей и доступности продуктов.

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