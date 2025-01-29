Барсик стал чиновником в Башкирии

Posted 29 января, 08:38
Published 29 января, 08:38
Modified 29 января, 09:27
Updated 29 января, 09:27
Чиновники Башкирии активно помогают с трудоустройством ветеранам СВО. Так, участник боевых действий в зоне спецоперации Тимур Акчурин — участник «Купянской движухи» и отряда «Барс» — стал начальником спасательной службы при администрации Кушнаренковского района, а также депутатом райсовета. Радия Хабирова «барсик» встретил при полной воинской амуниции.
Как рассказал сам Акчурин, на СВО он ушел по контракту, а на должность вступил после окончания службы. Хабиров поблагодарил экс-бойца за службу, пожелал успехов в новой сфере деятельности и отметил, что трудоустройство участников спецоперации — приоритетная задача в регионе.
Ранее Mkset рассказал, что уфимским бюджетникам предложили собрать деньги участникам СВО в добровольно-принудительном порядке.