Барсик стал чиновником в Башкирии

Как рассказал сам Акчурин, на СВО он ушел по контракту, а на должность вступил после окончания службы. Хабиров поблагодарил экс-бойца за службу, пожелал успехов в новой сфере деятельности и отметил, что трудоустройство участников спецоперации — приоритетная задача в регионе.