mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 08:38

Published 29 января, 08:38

Modified 29 января, 09:27

Updated 29 января, 09:27

Боец СВО получил должность в Башкортостане

Барсик стал чиновником в Башкирии

29 января 2025, 08:38
Фото: tg/Радий Хабиров.

Боец СВО получил должность в Башкортостане

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал в среду, 29 января, о крутом карьерном росте бойца СВО с богатым ратным прошлым.

Чиновники Башкирии активно помогают с трудоустройством ветеранам СВО. Так, участник боевых действий в зоне спецоперации Тимур Акчурин — участник «Купянской движухи» и отряда «Барс» — стал начальником спасательной службы при администрации Кушнаренковского района, а также депутатом райсовета. Радия Хабирова «барсик» встретил при полной воинской амуниции.

Фото: tg/Радий Хабиров

Как рассказал сам Акчурин, на СВО он ушел по контракту, а на должность вступил после окончания службы. Хабиров поблагодарил экс-бойца за службу, пожелал успехов в новой сфере деятельности и отметил, что трудоустройство участников спецоперации — приоритетная задача в регионе.

Уфимским бюджетникам предложили скинуться на СВО
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказал, что уфимским бюджетникам предложили собрать деньги участникам СВО в добровольно-принудительном порядке.

Читайте также:
Уфимец напишет книгу об СВОВ Салавате проводили в последний путь 21-летнего героя СВОМальчиков называют в честь ракет в Башкирии
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Радий Хабиров#Депутат#Салават#Нефтекамск#Октябрьский#Трудоустройство#Спецоперация#СВО#Участники СВО#Кушнаренковский район#Ветераны#Бойцы СВО#Тимур Акчурин#Спасательная служба
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика