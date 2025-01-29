Банки готовятся к запуску сервиса самозапретов для борьбы с мошенниками

C 1 марта у физических лиц появляется законодательно закрепленная возможность устанавливать запрет на выдачу необеспеченного кредита через портал Госуслуг, а с 1 марта по 1 сентября 2025 г. (в зависимости от региона) — через МФЦ с хранением этих данных в кредитной истории заемщика.

Банки уже начинают готовиться к нововведениям. Например, в тестировании этого механизма участвует ВТБ, активно работая над внедрением изменений в соответствии с новым законодательством. Как сообщил на пресс-конференции заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, уже в феврале такие самоограничения на операции будут доступны для клиентов ВТБ. Предполагается, что это минимизирует риски мошенничества. — Мошенничество остается «бичом» современного финансового рынка, но нововведения позволят пользователям усилить контроль за своими финансами и минимизировать риски мошенничества в онлайне. В первом квартале мы реализуем функционал по ограничению со сбережениями и кредитами, все остальные опции будут доступны до конца первого полугодия, — подчеркнул Георгий Горшков.