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Posted 29 января, 12:09

Published 29 января, 12:09

Modified 29 января, 12:14

Updated 29 января, 12:14

Банки готовятся к запуску сервиса самозапретов для борьбы с мошенниками

Банки готовятся к запуску сервиса самозапретов для борьбы с мошенниками

29 января 2025, 12:09
Фото: 1MI.
C 1 марта у физических лиц появляется законодательно закрепленная возможность устанавливать запрет на выдачу необеспеченного кредита через портал Госуслуг, а с 1 марта по 1 сентября 2025 г. (в зависимости от региона) — через МФЦ с хранением этих данных в кредитной истории заемщика.

Банки уже начинают готовиться к нововведениям. Например, в тестировании этого механизма участвует ВТБ, активно работая над внедрением изменений в соответствии с новым законодательством.

Как сообщил на пресс-конференции заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, уже в феврале такие самоограничения на операции будут доступны для клиентов ВТБ. Предполагается, что это минимизирует риски мошенничества.

 — Мошенничество остается «бичом» современного финансового рынка, но нововведения позволят пользователям усилить контроль за своими финансами и минимизировать риски мошенничества в онлайне. В первом квартале мы реализуем функционал по ограничению со сбережениями и кредитами, все остальные опции будут доступны до конца первого полугодия, — подчеркнул Георгий Горшков.
#Андрей Королев#Общество#Новости
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