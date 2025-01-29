Банки готовятся к запуску сервиса самозапретов для борьбы с мошенниками

Posted 29 января, 12:09
Published 29 января, 12:09
Modified 29 января, 12:14
Updated 29 января, 12:14
Банки уже начинают готовиться к нововведениям. Например, в тестировании этого механизма участвует ВТБ, активно работая над внедрением изменений в соответствии с новым законодательством.
Как сообщил на пресс-конференции заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, уже в феврале такие самоограничения на операции будут доступны для клиентов ВТБ. Предполагается, что это минимизирует риски мошенничества.
— Мошенничество остается «бичом» современного финансового рынка, но нововведения позволят пользователям усилить контроль за своими финансами и минимизировать риски мошенничества в онлайне. В первом квартале мы реализуем функционал по ограничению со сбережениями и кредитами, все остальные опции будут доступны до конца первого полугодия, — подчеркнул Георгий Горшков.