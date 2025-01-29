17-летний волонтер скончался после уборки пляжей Анапы от мазута

Posted 29 января, 03:30
Published 29 января, 03:30
Modified 29 января, 09:07
Updated 29 января, 09:07
Как достучаться до правды и наказать тех, кто отправил несовершеннолетних детей на пляж Анапы?
— Все, что сейчас о пишут в СМИ, неправда. Идет следствие. Мне говорят, что причина смерти не установлена. Ее обещают назвать после проведения экспертизы. Прошло уже 14 дней. Когда ее проведут и озвучат результаты, неизвестно. Также забрали телефон Саши, но никаких документов взамен не дали.
— Мой ребенок был абсолютно здоров. Мы были в очень хороших дружных отношениях. Каждый день переписывались. Я всегда была в курсе, где мой сын и чем занимается. 20 декабря он закрыл сессию и уехал на каникулы. 11 января я сама лично привезла его обратно. А с 13 на 14 января прислали голосовое сообщение от заведующего кафедрой, в котором было сказано, чтобы все студенты 2, 3 и 4 курса были в аудитории к 8:30 при этом он конкретно указал возраст тех, кто должен прийти 17 лет, 18 лет и старше. Тепло одеться.
Ребятам, по словам Елены, студентам, а это 130 человек, было предложено стать волонтерами. В качестве поощрения за работу на мазутных пляжах пообещали закрыть хвосты по учебе и прочее поощрение в учебе.
— Я не обвиняю техникум. Но хочу знать, кто принял решение замотивировать детей пойти на пляж. Они копали, рыхлили песок, который впитал в себя вредные вещества. Они говорят, что студенты находились на пляже 1час 50 минут. На самом деле дольше. Где журнал о проведении инструктажа по работам? Почему моего сына нет ни в одном списке? Вот фото, сделанное 14 января на пляже с другими студентами техникума. Этим же вечером Саши не стало, — поясняет женщина.
— Разлив мазута произошел 25 декабря. Если бы он действительно хотел стать волонтером и убирать последствия катастрофы, то он пошел бы еще тогда. 20 января он полностью закрыл сессию. А 11 вернулся из дома в Анапу. Саша хотел сдать практику в феврале, чтобы в мае пойти зарабатывать на машину, о которой так мечтал. Поэтому отказать человеку, курирующему его группы студентов, обучающихся по специализации, правоохранительная деятельность, он просто не смог. Сдать на водительские прав, заработать на машину и работать в Следственном комитете или в правоохранительных органах, — рассказывает Елена.
Мечтам семнадцатилетнего парня не удалось сбыться. Почему? Кто принял решение?
— Сейчас в СМИ пишут неправду о том, что он мог переутомиться, страдать заболеваниями сердца, астмой или еще какими-либо. Следователь намекал, что возможно, я не все знаю о жизни и привычках своего сына. Но я показал нашу ежедневную переписку, то, насколько тепло мы общались. Такие разговоры стали не уместны, — рассказывает Елена.
По информации, опубликованной на сайте 93.ru. Заместитель президента Российской академии образования и эпидемиолог Геннадий Онищенко предположил, что причинами внезапной смерти могли стать переутомление, резкое увеличение физической активности и проблемы с сердцем. Онищенко считает, что молодой человек не мог отравиться парами нефтепродуктов, потому что мазут на пляже находится в сгущенном состоянии из-за прохладной погоды.
— Саше было 17. Рост 190. С пяти лет он занимался футболом. Может человек с астмой заниматься таким видом спорта? Играл за сборную команду. Красивый, сильный, добрый парень. Занимал первые места по ГТО. И друзья его — спортивные ребята. ЗОЖники, — рассказывает Елена.
— Все ребята проходили медицинскую комиссию в военкомате. Никаких болезней у него не нашли. Годен. Мы снимали ему квартиру недалеко от техникума. Станция скорой помощи находится в трех минутах от дома, где сын жил с еще двумя студентами — первокурсниками. Он вернулся домой и упал в своей комнате. Ребята в этот момент оба были дома. Один из них позвонил мне и сказал:
— Тетя Лена. Саша упал и хрипит!
— Я ответила, что так не шутят. Но. — Это не шутка, — ответил взволнованный голос.
— Вызывайте скорую.
— Уже вызвали.
Скорая приехала очень быстро. Я прилетела через 40 минут. Мы живем в 80 км от Анапы. Еще час я не отпускала бригаду скорой помощи, просила продолжать реанимацию, — рассказывает Елена.
В СМИ и социальных сетях писали, что скорая приехала на пляж. Это тоже неправда.
На похоронах Саши было пятьсот человек. Могила сына просто завалена свежими цветами. Я сегодня там была.
Мы вынуждены обратиться к юристу за помощью. Зафиксированы нарушения процессуальных действий. Во время изъятия личных вещей сына не было составлено соответствующих документов. Мы будем бороться за правду. Готово обращение Председателю СК России Бастрыкину А.И.
Многочисленные волонтеры и специалисты МЧС провели колоссальную работу и уже удалили большую часть мазута. Однако в ближайшее время работы не остановятся. Какие последствия могут быть у разлива мазута, предсказать невозможно.
В Черном море разлился «тяжелый» топочный мазут марки М-100. Подобная крупная авария произошла впервые. Об этом заявили специалисты Морспасслужбы.
Чем разлив мазута опасен для природы. Принято считать, что все нефтепродукты одинаковые, но на самом деле разные их типы отличаются друг от друга по вязкости, летучести и токсичности для окружающей среды, а еще по тому, насколько сложно устранить последствия разлива, сообщает earthtouches.мe — на сайте «Земля касается каждого» проекта некоммерческой организации по охране окружающей среды «Охрана природы».
За медицинской помощью после уборки мазута на Черноморском побережье обратились 146 человек. В горбольнице Анапы установили 14 резервных коек с подачей кислорода для пациентов с признаками отправления парами нефтепродуктов. Также, пообщались с волонтерами, которые столкнулись с проблемами со здоровьем. Некоторые их них убирали мазут по 7,5 часа в день и ощутили тошноту и головокружение, используя средства индивидуальной защиты и перчатки. Жалобы есть и у тех, кто работал с птицами, пострадавшими от нефтепродуктов — кашель и проблемы с дыханием.