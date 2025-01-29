17-летний волонтер скончался после уборки пляжей Анапы от мазута

По информации, опубликованной на сайте 93.ru. Заместитель президента Российской академии образования и эпидемиолог Геннадий Онищенко предположил, что причинами внезапной смерти могли стать переутомление, резкое увеличение физической активности и проблемы с сердцем. Онищенко считает, что молодой человек не мог отравиться парами нефтепродуктов, потому что мазут на пляже находится в сгущенном состоянии из-за прохладной погоды.