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Posted 28 января, 10:29

Published 28 января, 10:29

Modified 31 января, 11:07

Updated 31 января, 11:07

Жители Ленинградской области могут застраховать жилье в СОГАЗе вместе с комплатежами

Жители Ленинградской области могут застраховать жилье в СОГАЗе вместе с комплатежами

28 января 2025, 10:29
Фото: Согаз.
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749. erid: 2W5zFFzdxZN
СОГАЗ стал победителем открытого конкурса, проведенного АО «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области» (ЕИРЦ ЛО), и выбран страховщиком по Программе добровольного страхования жилых помещений в многоквартирных домах на 2025–2027 годы.

С 2025 года по программе также можно застраховать малоэтажные жилые строения.

Жители Ленинградской области могут оплатить услуги страхования вместе с коммунальными платежами. Услуга является добровольной, можно оплатить по своему выбору вариант без включения страхового взноса или с его учетом.

Страховая защита распространяется на случаи гибели или повреждения застрахованного жилого помещения в результате пожара, взрыва, залива из соседних помещений или в результате аварии инженерных систем, опасных природных явлений и стихийных бедствий.

Стоимость страхования — 3,75 руб. за кв. метр. Сумма выплаты в случае ущерба жилью составляет до 40 000 руб. за 1 кв. метр жилья (в зависимости от степени повреждения и с учетом установленных лимитов возмещения, указанных в полисе-оферте).

Например, максимально возможная сумма возмещения для квартиры площадью 50 кв. метра составляет 2 млн рублей, а ежемесячная плата за страхование — 187,5 рублей.

СОГАЗ сотрудничает с ЕИРЦ ЛО с 2017 года, и за это время взносы по программе добровольного страхования жилья оплатили более 2 млн. человек. Наиболее распространенная причина обращения за выплатами — залив квартиры (95% случаев), в 5% случаях обращения связаны с пожаром.

Страхование действует с первого числа месяца, следующего за месяцем внесения платы. В случае невнесения платы за страхование в следующем месяце договор автоматически приостанавливается и квартира застрахована не будет.

Не подлежат страхованию квартиры, расположенные в деревянных домах, а также в домах, признанных аварийными и подлежащими реконструкции. Кроме того, страхованию не подлежат квартиры, на которые обращено взыскание, или в отношении которых прекращены права собственности или договора найма. Полный список исключений содержится в правилах страхования.

Полные условия страхования (договор-оферта) направляются каждому жителю в почтовый ящик, также они размещены на сайте СОГАЗа и ЕИРЦ ЛО.

Страховое возмещение выплачивается в течение 20 рабочих дней с момента предоставления необходимых документов.

Страховая группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

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